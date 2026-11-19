Una nena de siete años fue encontrada sin vida en Posadas, Misiones . Según fuentes policiales, la investigación espera el resultado de la autopsia para confirmar si sufrió un cuadro de deshidratación .

Fingió ser víctima de trata en Misiones, pero tenía captura de Interpol por el crimen de una joven

En la casa del del barrio 17 de Octubre, la madre, de 30 años, fue trasladada al Hospital René Favaloro en estado de intoxicación .

Según medios locales, la Policía acudió al domicilio a las 10:30 de la mañana de este miércoles. El parte policial, detalló que el abuelo de la menor, un hombre de 56 años, fue quien alertó la situación .

En la investigación, confirmaron que la nena tenía problemas de salud preexistentes. Sobre las circunstancias del hallazgo de la madre, la Policía decidió preservar la investigación.

La hipótesis de la causa se centra en estudiar si la niña atravesaba un cuadro de deshidratación extrema.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 6. Ante el hecho, la Policía Científica preservó el lugar y se verificará la existencia de cámaras de seguridad instaladas en la casa.

Neuquén: encontraron muerta a una nena de 13 años en su casa e investigan las causas

La Justicia de Neuquén investiga la muerte de una nena de 13 años que fue encontrada sin vida este jueves por la mañana en una vivienda del barrio Central de Plaza Huincul. El cuerpo fue trasladado a la capital provincial para realizar una autopsia que permita determinar las causas del fallecimiento.

Según informó Diario Neuquino, efectivos de la Comisaría Sexta y personal de emergencias intervinieron en el procedimiento tras el hallazgo de la adolescente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la región Comarca, con intervención del fiscal jefe Gastón Liotard. Por el momento, las autoridades judiciales mantienen bajo reserva las circunstancias del hecho y no informaron oficialmente cuál pudo haber sido la causa de la muerte.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, los primeros resultados de la autopsia podrían conocerse este viernes 6 de noviembre. El examen forense será clave para orientar la investigación y establecer qué ocurrió.