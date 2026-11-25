Un presunto robo contra un vehículo de transporte de dinero derivó el martes 24 de noviembre de 2026 en una toma de rehenes dentro de un establecimiento comercial de Cartagena, ciudad costera en Colombia, donde las autoridades desplegaron fuerzas especiales, activaron protocolos de emergencia y restringieron durante dos horas parte de las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

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El episodio comenzó con un plan para interceptar un carro de valores que debía recoger el dinero de las operaciones comerciales del día anterior. La alerta temprana desde el lugar frustró la acción y dejó a los presuntos responsables rodeados por la Policía, sin una vía de salida inmediata.

La versión entregada por el presidente Abelardo de la Espriella indica que un grupo de delincuentes comunes esperaba la llegada del vehículo de valores. El objetivo inicial, de acuerdo con esa hipótesis, no era ingresar al comercio para atacar a los clientes, sino apropiarse del dinero que iba a ser retirado.

El plan se habría alterado cuando las cámaras de seguridad identificaron movimientos que despertaron sospechas. Los operadores activaron los botones de pánico y la alerta llegó a la Policía antes de que el asalto se concretara.

La reacción de las autoridades modificó el escenario para los hombres armados. Con patrullas que empezaban a cerrar el perímetro y sin una ruta de huida definida, parte de los implicados se refugió dentro de uno de los locales del complejo comercial, según El Tiempo.

De la Espriella afirmó que los delincuentes tomaron como rehenes a varias personas para evitar su captura. “No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, declaró el mandatario, según recogió El Tiempo.

El ingreso por la zona de trabajadores abrió dudas sobre una posible planeación

El relato de una mujer que se encontraba en el establecimiento aportó elementos reveladores sobre los primeros minutos de la emergencia. Según su testimonio, un trabajador de un local cercano detectó la presencia de los presuntos asaltantes y corrió a advertir a otras personas.

“Cuando estábamos trabajando llegó un muchacho de Dollarcity que iba para la bodega. Cuando se dio cuenta de que estaban los muchachos salió corriendo y nos dijo: ‘están atracando, están atracando’”, relató la testigo.

Algunos empleados intentaron evacuar a quienes estaban en los locales, aunque no todos reaccionaron ante la advertencia. Poco después, los hombres armados habrían cerrado los accesos, lo que dejó atrapadas a decenas de personas dentro del comercio.

La mujer aseguró que los responsables ingresaron por un sector distinto al utilizado por los clientes. “Entraron por la parte de atrás. Por donde entramos nosotros los trabajadores”, explicó.

Los asaltantes ingresaron por la zona de acceso reservada para los trabajadores del complejo comercial. (AFP)

Consultada sobre si los hombres parecían conocer la distribución interna del lugar, respondió que “ya conocían todo”. Esa afirmación no ha sido confirmada por las autoridades, pero abrió interrogantes sobre un eventual trabajo previo de observación, la posibilidad de información sobre los accesos de personal y el conocimiento de los movimientos asociados al transporte de valores.

El objetivo habría sido el vehículo que recogía el dinero

La misma testigo sostuvo que el blanco del grupo era el carro de valores. “Iban por el carro de valores”, afirmó, en una declaración que coincide con la hipótesis expuesta por el presidente sobre el origen de la crisis.

Las autoridades todavía no han precisado cuántas personas participaron en el hecho ni si pertenecían a una estructura criminal organizada. Tampoco se conocía si contaban con datos sobre los horarios, los procedimientos logísticos o el recorrido del vehículo encargado de retirar el dinero.

La información disponible señala que los responsables aguardaban un movimiento específico vinculado con el carro de valores. Cuando se activó la alerta, la operación prevista se transformó en un encierro con civiles retenidos y presencia policial en aumento.

Fuerzas especiales fueron enviadas para liberar a los retenidos

La respuesta oficial incluyó el envío de al menos 35 integrantes de fuerzas especiales, que recibieron la orden de rescatar a los rehenes y someter a los responsables, según fuentes consultadas por el diario colombiano.

El presidente De la Espriella indicó que inicialmente hubo 30 personas retenidas. Al momento de sus declaraciones, cinco mujeres mayores habían sido liberadas. La prioridad operativa pasó a ser la salida segura de los civiles que permanecían dentro del local.

El despliegue de uniformados convirtió el área comercial en un punto de alta seguridad. Las negociaciones y los protocolos de intervención continuaban mientras las autoridades buscaban determinar la cantidad de hombres armados, su ubicación exacta y las condiciones de los rehenes.

La emergencia afectó las operaciones del aeropuerto de Cartagena

La situación en el sector de La Castellana tuvo efectos fuera del establecimiento. Durante dos horas, las autoridades aeronáuticas restringieron o desviaron algunas operaciones en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Más tarde, la terminal informó que comenzaba el restablecimiento gradual de los vuelos y recomendó a los pasajeros consultar posibles modificaciones de itinerario con las aerolíneas.

Las actualizaciones sobre el operativo provinieron principalmente del Gobierno nacional y de fuentes de la fuerza pública. Cerca de cuatro horas después del inicio de la emergencia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que las agencias del Estado trabajaban de forma coordinada y que se activaron los protocolos previstos para este tipo de casos.

Cinco mujeres mayores salieron en libertad durante las primeras intervenciones de las autoridades en el lugar. (@klaveec/X)

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también expresó respaldo a las autoridades y puso a disposición la capacidad institucional de la Gobernación. Para entonces, el operativo seguía centrado en liberar a los retenidos y esclarecer cómo un intento de asalto contra un carro de valores derivó en una crisis de seguridad en la ciudad.