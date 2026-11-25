Un entrenador de fútbol infantil investigado por grooming y abuso sexual solicitó a la Justicia la eximición de prisión mientras avanza la causa.

Compartir







Un entrenador de fútbol femenino infantil de 25 años solicitó a la Justicia la eximición de prisión mientras avanza la causa en su contra. El pedido se presentó luego de que la fiscalía requiriera su detención en el marco de una investigación por presunto grooming y abuso sexual contra una adolescente de 14 años.

La presentación fue realizada por el abogado defensor, Luis Rodríguez, quien busca que su representado permanezca en libertad mientras se desarrollan las medidas procesales. La Justicia de Santiago del Estero deberá ahora resolver este planteo y definir la situación procesal del acusado, quien reside en el barrio Villa del Carmen.

La investigación se inició tras la denuncia de la madre de la menor, de 37 años. Según consta en la presentación, la mujer descubrió supuestas conversaciones y otros elementos comprometedores en el teléfono celular de su hija, los cuales fueron aportados a la Justicia.

Investigan la posible existencia de otras víctimas en la causa A partir de los elementos incorporados al expediente, la fiscalía solicitó la detención del entrenador. En paralelo, la defensa presentó el pedido de eximición para evitar la privación de la libertad del acusado durante el desarrollo de las medidas investigativas.