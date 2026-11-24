El juicio oral y público contra tres policías acusados de golpear brutalmente a un joven en Rawson y falsificar actas para encubrir la agresión comenzó este martes en Tribunales de San Juan, pero con demoras. Uno de los imputados no se presentó a la hora prevista para el inicio del debate y la jueza Mabel Moya ordenó que fuera trasladado por la fuerza pública. Finalmente, llegó tarde y explicó que se le había roto el auto.

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Se trata del cabo Leandro Emanuel Paredes , quien actualmente cumple funciones en el Comando Urbano. Junto a él están sentados en el banquillo el cabo Diego Antonio Díaz y el agente Fernando Antonio Aballay , quienes al momento del hecho integraban la Motorizada N° 2.

Los tres enfrentan una acusación por apremios ilegales, lesiones graves, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público . El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, indicó que tiene una expectativa de pena de cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Durante los alegatos de apertura, los abogados defensores plantearon sus propias versiones de lo sucedido y cuestionaron la conducta previa de la víctima de apellido Ochoa Capdevila, el joven que denunció la agresión.

Reinaldo Bedini, defensor de Diego Díaz, negó que el hecho haya ocurrido tal como lo sostiene la Fiscalía y afirmó que el joven habría atropellado a un niño en el interior del barrio, situación que derivó en un supuesto intento de linchamiento por parte de los vecinos.

Por su parte, Maximiliano Páez Delgado, abogado de Fernando Aballay, sostuvo que Ochoa Capdevila huyó cuando los efectivos intentaron entrevistarlo, que tropezó con un menor y cayó al suelo, donde habría sido golpeado por vecinos. Según su planteo, cuando los policías intervinieron, el joven ya se encontraba ensangrentado. También afirmó que su defendido no ejercía autoridad dentro del grupo y que se limitó a cumplir órdenes.

En tanto, Juan Fonzalida, defensor de Leandro Paredes, aseguró que demostrará la inocencia de su cliente. Sostuvo que el joven habría golpeado a un funcionario policial antes de escapar y cuestionó que la Fiscalía no haya acreditado cómo terminó con las lesiones que sufrió.

La golpiza que le provocó una doble fractura de mandíbula

El hecho que se juzga ocurrió el 19 de agosto de 2024 en el barrio La Estación, en Rawson. Según la acusación fiscal, los tres policías interceptaron a Ochoa Capdevila, de 20 años, bajo la sospecha de que circulaba en una bicicleta robada. Sin embargo, el rodado había sido ganado por su madre en un sorteo por el Día de las Infancias.

El joven, que había salido a comprar galletas para su hija, se asustó ante la intervención policial, intentó escapar, tropezó con un niño y cayó sobre la vereda. De acuerdo con la investigación, allí fue alcanzado, esposado y golpeado por los efectivos. Uno de los puntapiés en el rostro le habría provocado una doble fractura de mandíbula.

La lesión demandó una cirugía reconstructiva con colocación de tornillos, le generó 120 días de incapacidad y le dejó secuelas de estrés postraumático severo. Cuando su madre, de apellido Capdevila, llegó al lugar para acreditar el origen de la bicicleta, terminó arrestada como contraventora.

El audio que complicó a los policías

La investigación también apunta a un presunto encubrimiento posterior a la agresión. Según la acusación, los efectivos habrían confeccionado un acta falsa para sostener que Ochoa Capdevila los atacó con una navaja y que había sido agredido por vecinos. Además, radicaron denuncias en su contra por atentado, resistencia a la autoridad y amenazas.

Sin embargo, el análisis de los teléfonos secuestrados permitió recuperar un audio de WhatsApp atribuido al cabo Díaz en el que habría instruido a sus compañeros para modificar el acta luego de conocer la gravedad de la lesión del joven.

A esto se sumó una pericia caligráfica que, según la investigación, acreditó que Paredes falsificó la firma de Díaz en las actuaciones, además de testimonios de vecinos que desmintieron la versión de una agresión por parte de civiles.

El debate comenzó este martes bajo la conducción de la jueza Mabel Moya y continuará con la producción de las pruebas ofrecidas por las partes.