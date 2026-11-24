La mujer que realizó las falsas amenazas de bomba en el Centro Cívico de San Juan el pasado 15 de octubre deberá pagar $200.000 y cumplir tareas comunitarias como parte de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) , homologado este martes por la Justicia.

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Se trata de Daiana Naranjo Fernández , una trabajadora de una empresa privada de limpieza que prestaba servicios en el edificio público. La investigación permitió identificarla como responsable de las dos advertencias que generaron un importante operativo de seguridad y obligaron a evacuar el inmueble en dos oportunidades.

El acuerdo fue impulsado por el fiscal Adrián Riveros , de la UFI de Delitos Genéricos, y homologado por el juez Fernández Cauzzi. Además de la reparación económica de $200.000, la mujer deberá realizar tareas comunitarias, según las condiciones establecidas en la salida alternativa al proceso penal.

El episodio ocurrió el 15 de octubre y comenzó con el hallazgo de una nota escrita en uno de los baños del cuarto piso del Centro Cívico, en la que se advertía sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

Horas más tarde, alrededor de las 18, los servicios de emergencia recibieron un llamado anónimo desde un número con prefijo 011 que también alertaba sobre la posible colocación de una bomba en el edificio.

Ante ambas advertencias, se activaron los protocolos de seguridad y se realizaron dos evacuaciones preventivas que involucraron a más de 70 personas. El procedimiento también afectó las actividades previstas para esa jornada, entre ellas una jornada nacional de seguridad que se desarrollaba en el auditorio del Centro Cívico.

La investigación y el acuerdo judicial

A partir de lo sucedido, la UFI de Delitos Genéricos inició una investigación para determinar quién estaba detrás de las falsas advertencias. Las medidas impulsadas por el fiscal Adrián Riveros permitieron identificar a Naranjo Fernández.

Frente a las pruebas reunidas, la mujer accedió a una suspensión de juicio a prueba, un mecanismo que permite resolver el conflicto penal sin llegar a un juicio oral, siempre que se cumplan las condiciones fijadas judicialmente.

De esta manera, la causa tuvo una resolución mediante una salida alternativa, luego de un episodio que obligó a interrumpir las actividades habituales del Centro Cívico y movilizó a los servicios de emergencia para descartar la existencia de explosivos.