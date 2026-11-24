Murió tras un trágico choque de motos en Colonia Aurora, luego de ser trasladado de urgencia al hospital.

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Un hombre de 45 años falleció a raíz de las graves heridas sufridas en un Choque de motos ocurrido el domingo por la tarde en la provincia, a la altura del paraje Dorado, en Colonia Aurora. La víctima fatal fue identificada como Jorge Adrián Olivera, quien conducía uno de los rodados.

Olivera viajaba acompañado por otro hombre de 42 años en una motocicleta de 150 cc. El segundo vehículo involucrado, una Yamaha YBR de 125 cc, era conducido por un adolescente de 17 años. El impacto se produjo cerca de las 18:30.

Tras el siniestro, los tres involucrados fueron asistidos y trasladados a centros de salud. El acompañante de Olivera presentó escoriaciones leves, mientras que el joven conductor sufrió un traumatismo en el antebrazo izquierdo y lesiones superficiales, permaneciendo en observación. Olivera, sin embargo, debió ser derivado al Hospital SAMIC de Oberá debido a la seriedad de sus heridas, falleciendo horas más tarde.