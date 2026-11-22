La reacción del dueño de una farmacia de Rivadavia fue clave para que un hombre terminara detenido luego de un presunto intento de robo. El comerciante advirtió que un sujeto se llevaba tres perfumes sin pagar, lo siguió cuando salió del local y, al verlo subir a un colectivo, llamó al 911 para alertar a la Policía.

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El episodio ocurrió el jueves, cerca de las 13:45, en la Farmacia San Martín , ubicada sobre avenida General San Martín al 3540 Oeste. Según la información policial, el propietario, de 29 años, detectó que un hombre había tomado varios productos del comercio sin abonarlos.

Lejos de perderle el rastro, el dueño salió detrás del sospechoso y logró observar cómo abordaba una unidad de la Línea 400. En ese momento, comunicó lo sucedido al sistema de emergencias y aportó los datos que permitieron iniciar la búsqueda del colectivo.

A partir del llamado, efectivos de la Motorizada V y de la Subcomisaría Cipolletti fueron comisionados para localizar el transporte público. Minutos después, lograron interceptarlo y reconocer al hombre señalado dentro de la unidad.

Cuando los uniformados intentaron abordarlo, el sospechoso habría reaccionado de manera agresiva, por lo que fue aprehendido. Posteriormente, el comerciante lo reconoció como la persona que había protagonizado el episodio en la farmacia.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron tres perfumes que estarían vinculados con el hecho: un Natura Spirit, uno rosado de la marca Fuller y otro Boos.

Lo detuvieron y quedó a disposición de Flagrancia

El detenido fue identificado como Juan Guillermo Arce, de 40 años, domiciliado en Capital. Tras consultar con el ayudante fiscal Emiliano Usín, se dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia bajo el legajo, con intervención de la Comisaría 13.ª y la UFI Flagrancia.

El hombre quedó vinculado a una causa por hurto en grado de tentativa, mientras los tres productos fueron recuperados y quedaron incorporados al procedimiento judicial.