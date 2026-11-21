La víctima, una joven de 18 años, descubrió el robo recién al despertar durante la mañana de este viernes. Los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y escaparon con un televisor, electrodomésticos, ropa y dinero en efectivo.

Un audaz robo domiciliario sacudió la tranquilidad de la zona de Médano de Oro, en el departamento Rawson, donde delincuentes ingresaron a una vivienda mientras su propietaria dormía y se alzaron con diversos objetos de valor sin ser escuchados.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes y tuvo como damnificada a una joven de 18 años, identificada con el apellido Bustos. Según informaron fuentes policiales, la víctima recién tomó dimensión de lo sucedido cuando se levantó por la mañana y notó que le faltaban sus pertenencias.

Al recorrer el inmueble, la joven advirtió que la puerta de entrada presentaba evidentes daños producto de haber sido forzada para acceder al interior. Tras revisar las habitaciones, confirmó que los malvivientes habían sustraído un televisor de 32 pulgadas, una licuadora, una mochila, varias prendas de vestir, una suma de dinero en efectivo y otros efectos personales antes de darse a la fuga.

Intervención policial y judicial Luego de constatar el saqueo, Bustos se trasladó hasta la Comisaría 36ª para formalizar la denuncia correspondiente. Efectivos de esa dependencia acudieron al domicilio afectado para llevar adelante las primeras pericias y constataciones de rigor.