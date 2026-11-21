La tragedia por la explosión ocurrida en el centro de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, sumó un nuevo y doloroso capítulo . Este sábado se confirmó la muerte de otros dos trabajadores que permanecían internados con graves heridas y quemaduras, por lo que ya son cuatro las víctimas fatales del estallido ocurrido durante trabajos de renovación de la red de gas.

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Las nuevas víctimas fueron identificadas como Matías Leguizamón, de 31 años, y Juan José Servín, de 33. Ambos eran operarios de la empresa Exgadet S.A. y realizaban tareas en la zona cuando se produjo la explosión. Según fuentes bonaerenses citadas por Infobae, fallecieron durante la madrugada en un hospital de San Justo.

Los trabajadores murieron como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en un contexto de quemaduras graves, shock séptico y distrés respiratorio agudo.

La empresa Exgadet confirmó las muertes mediante un comunicado en el que expresó su pesar por el fallecimiento de los dos operarios. "Lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo", informó.

Además, manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas y aseguró que trabaja para determinar las causas del episodio y colaborar en la búsqueda de justicia.

Quiénes son las cuatro víctimas fatales de la explosión

Con las dos nuevas muertes, el número de fallecidos por el estallido asciende a cuatro. La primera víctima fue Marcelo García, de 47 años, un trabajador de Metrogas que murió el mismo día de la explosión. Su identidad pudo ser confirmada recién varios días después, debido a las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo entre los escombros. Era padre de dos niños de 6 y 8 años.

También falleció Néstor Julián D’Alesandro, de 44 años, quien trabajaba para la distribuidora de gas y permanecía internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires.

A ellos se sumaron ahora Leguizamón y Servín, ambos empleados de la firma tercerizada Exgadet, que participaba de las tareas de renovación de la red.

Cómo ocurrió la explosión en Remedios de Escalada

El estallido se produjo el viernes 13 de noviembre, a las 10:52, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en una zona comercial de importante circulación de personas.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, una máquina perforadora utilizada durante los trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería de distribución y provocó una fuga. El incidente derivó en una explosión que generó incendios en distintos locales ubicados sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen.

La emergencia obligó a evacuar el sector y movilizó a bomberos voluntarios de distintos municipios. La fuga de gas permaneció activa durante varias horas hasta que pudo ser controlada.

La investigación judicial: secuestraron la máquina que dañó el caño

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 descentralizada, que busca establecer cómo se produjo la explosión y si existieron incumplimientos en los protocolos de seguridad.

Como parte de las medidas, la Justicia ordenó el secuestro de la maquinaria que habría provocado la rotura de la cañería. Se trata de una perforadora direccional horizontal, conocida como tunelera, marca Ditch Witch, modelo JT20, identificada internamente como "TUNE-1621" y perteneciente a Exgadet S.A.

El equipo fue retirado del obrador de la empresa, ubicado en Valentín Alsina. También se incautó la computadora central que controla su funcionamiento y los teléfonos celulares de empleados de las compañías de gas que trabajaban en el lugar.

Por su parte, Metrogas presentó documentación técnica e informática ante la Fiscalía y aportó una cronología de lo ocurrido. Según la empresa, un inspector propio había informado sobre la rotura del caño 36 minutos antes de que una vecina alertara telefónicamente sobre la fuga.

La distribuidora también sostuvo que las obras contaban con las autorizaciones correspondientes de los organismos reguladores y de la Municipalidad de Lanús, que había habilitado a Exgadet para trabajar en el sector.

Por el momento, no hay personas imputadas. La Fiscalía analiza las pruebas aportadas por ambas empresas y busca determinar si se respetaron los procedimientos de emergencia que debían activarse desde el momento en que se detectó la rotura de la cañería hasta que se produjo la explosión.

Mientras continúan los peritajes y la demolición de las estructuras que quedaron dañadas, la causa mantiene la calificación de incendio o estrago culposo seguido de muerte. La investigación apunta ahora a establecer si hubo responsabilidades penales detrás de una tragedia que ya se cobró cuatro vidas.