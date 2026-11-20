El accidente ocurrió en el anillo interno, antes del puente de General Acha, en Capital. Tres camionetas y dos automóviles protagonizaron el siniestro, que complicó la circulación cuando decenas de personas se dirigían al Estadio del Bicentenario.

Un choque múltiple que involucró a cinco vehículos provocó momentos de caos durante la noche de este viernes en Avenida Circunvalación, en Capital. El siniestro ocurrió en el anillo interno, antes de llegar al puente de General Acha, justo cuando una gran cantidad de sanjuaninos y turistas circulaba hacia el Estadio del Bicentenario para participar de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026.

El accidente tuvo como protagonistas a tres camionetas y dos automóviles. Entre los rodados involucrados había una camioneta identificada como propiedad del Ministerio de Educación.

La espectacularidad del impacto y la cantidad de vehículos involucrados generaron preocupación y complicaciones en el tránsito en un horario de importante movimiento vehicular, debido al comienzo de las actividades de la celebración provincial en Pocito.