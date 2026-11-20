El martes 1 de diciembre se realizará la audiencia de formalización contra los policías de la Brigada de Investigaciones Oeste sospechados de ingresar ilegalmente a una vivienda de Ullum y sustraer supuestamente $6.000.000 . En esa instancia, la Fiscalía les imputará los delitos de allanamiento ilegal y hurto , en el marco de una investigación que puso bajo la lupa a tres efectivos de esa dependencia.

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El caso se originó el lunes 2 de noviembre , cuando un vecino denunció que tres hombres armados y vestidos de civil irrumpieron en su casa, ubicada sobre Ruta 60, con el argumento de que buscaban armas de fuego. Según su relato, los sujetos se presentaron como policías, pero no exhibieron ninguna orden judicial ni identificación que acreditara su condición de efectivos.

Tras revisar distintos sectores de la propiedad, los hombres se retiraron. Sin embargo, poco después, el damnificado advirtió que le faltaban $6 millones que tenía guardados en un mueble.

Uno de los datos que permitió avanzar sobre los sospechosos fue la patente del vehículo en el que se movilizaban . El denunciante logró anotarla y un familiar que vive enfrente identificó el rodado como un Renault Logan. Cuando los investigadores cotejaron el dominio, descubrieron que correspondía a un automóvil perteneciente a la Brigada de Investigaciones Oeste .

A esa pista se sumaron registros de cámaras de seguridad que captaron al vehículo cuando salía de la zona de Ullum, además de otros indicios que ubicaron a efectivos de esa dependencia en inmediaciones de Ullum y Zonda durante la jornada en la que ocurrió el episodio.

La investigación quedó en manos del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, quien encabezó un allanamiento en la sede de la Brigada Oeste, ubicada en La Bebida, Rivadavia. Allí secuestraron documentación, el libro de guardia y los teléfonos celulares de los uniformados bajo sospecha.

Cuatro policías fueron trasladados

En paralelo a la investigación penal, la Policía de San Juan dispuso el traslado de los cuatro efectivos que estaban en esa dependencia cuando ocurrió el hecho denunciado. Los tres mencionados y quien era su jefe, el subcomisario Héctor Andrés Ríos, que estaba a cargo de la Brigada Oeste, y quedó desafectado.

Los movimientos fueron dispuestos mediante el Memorándum N.º 63/2026 y se enmarcaron también en un sumario administrativo iniciado en la Subsecretaría de Control de Gestión.

Con la audiencia del próximo 1 de diciembre, la causa ingresará formalmente a la etapa de investigación penal preparatoria, en la que la Fiscalía expondrá los hechos atribuidos a los policías y las evidencias reunidas hasta el momento.