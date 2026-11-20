El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 condenó este viernes a Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz. Los jueces lo consideraron culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dispusieron que cumpla la pena bajo prisión domiciliaria.

El abogado de "Pity" Álvarez pide absolución por "legítima defensa" en el juicio por homicidio

Veredicto para "Pity" Álvarez: este viernes se conoce el fallo por el crimen de "El Gringo" Díaz

El fallo cerró un juicio que se extendió durante tres meses y llegó después de años de demoras vinculadas con el estado de salud mental del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados . Actualmente, Álvarez permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar y siguió parte de la audiencia de manera virtual.

La condena quedó por debajo de los 18 años y seis meses reclamados por la Fiscalía y ligeramente por encima de los 11 años y dos meses solicitados por la querella. La defensa había pedido la absolución al sostener que el músico actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, una condena por exceso en esa figura.

El caso se remonta al 12 de julio de 2018 , cuando Cristian Díaz fue asesinado en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Álvarez reconoció posteriormente haber efectuado los disparos, aunque durante el proceso judicial sostuvo que reaccionó porque se sintió amenazado.

El tribunal integrado por Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro resolvió declararlo culpable de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer más adelante.

Durante el juicio declararon cerca de 40 testigos a lo largo de 20 audiencias. El proceso atravesó además distintas discusiones vinculadas con la capacidad del músico para afrontar el debate debido a su cuadro psiquiátrico y las evaluaciones realizadas por profesionales del Cuerpo Médico Forense.

Cumplirá los 12 años bajo prisión domiciliaria

Uno de los puntos centrales del veredicto fue la modalidad de cumplimiento de la pena. El tribunal dispuso que los 12 años de prisión sean cumplidos de manera domiciliaria, en lugar de ordenar su alojamiento en una cárcel común.

Álvarez permanece actualmente internado de manera involuntaria en Solar Colonial, una clínica psiquiátrica ubicada en Castelar. Esa medida había sido ordenada por la Justicia civil después de evaluaciones que determinaron que existía riesgo para sí mismo y para terceros.

La situación médica del cantante había sido uno de los elementos que atravesó todo el debate. Incluso su participación en las últimas audiencias fue irregular y, este viernes, inicialmente decidió no conectarse para seguir la jornada en la que se conocería su condena.

Sus últimas palabras antes del veredicto

Antes de que los jueces pasaran a deliberar, Pity finalmente apareció por videollamada y utilizó el derecho a pronunciar sus últimas palabras.

“Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, expresó el músico, en referencia al pedido de 18 años y seis meses formulado por Sandro Abraldes. También sostuvo que durante su declaración había intentado explicar cómo vivió los momentos previos al crimen y qué significaba, según sus palabras, sentirse “acorralado”.

Álvarez cerró su intervención diciendo que dejaba la decisión en manos de la Justicia. Sin embargo, cuando llegó el momento de escuchar el veredicto, eligió no conectarse por Zoom y la sentencia fue leída sin su presencia.

"Pity" Álvarez en una de las conexiones por zoom que hizo desde El Solar Colonial.

Qué había pedido cada una de las partes

La Fiscalía, representada por Sandro Abraldes, había solicitado una condena de 18 años y seis meses. Su postura fue que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos y que no existían elementos suficientes para considerar que había actuado en legítima defensa.

La querella, encabezada por los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, pidió 11 años y dos meses de prisión y contempló la posibilidad de que la pena fuera cumplida bajo arresto domiciliario.

La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó directamente la absolución. Como alternativa, solicitó que el hecho fuera considerado un exceso en la legítima defensa, una calificación con una pena sustancialmente menor.

El TOC N°29 descartó finalmente esos planteos y fijó una pena de 12 años, con el agravante por el empleo de arma de fuego y modalidad de cumplimiento domiciliario. Los fundamentos permitirán conocer en detalle qué argumentos utilizaron los magistrados para definir tanto la condena como la forma en que será ejecutada.

Un juicio que llegó ocho años después del crimen

El proceso pudo avanzar recién varios años después del hecho debido a las dificultades para determinar si Álvarez estaba en condiciones de afrontar un juicio oral. El debate comenzó finalmente en 2026 y estuvo marcado por evaluaciones psiquiátricas, ausencias del acusado y discusiones entre las partes sobre su estado.

En la audiencia de este viernes estuvieron presentes familiares del músico, integrantes de su banda y allegados de Cristian Díaz. También asistió la hija menor de la víctima, que tenía ocho años cuando ocurrió el crimen y decidió estar en el tribunal para escuchar el veredicto.

Con la sentencia ya conocida, la próxima instancia será la difusión de los fundamentos completos del fallo, que explicarán por qué el tribunal fijó la pena en 12 años y bajo qué condiciones deberá continuar cumpliéndola Pity Álvarez.