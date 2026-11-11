Caso Pity Álvarez: el fiscal define este miércoles cuántos años de prisión pedirá para el músico

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian "El Gringo" Díaz tendrá este miércoles una audiencia clave. Desde las 11.30, el fiscal Sandro Abraldes presentará sus conclusiones sobre las pruebas reunidas durante el debate y dará a conocer cuántos años de prisión solicitará para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Pity Álvarez declaró por el crimen de Cristian Díaz: "Me vi acorralado y tenía el arma en el bolsillo"

Juicio a Pity Álvarez: comienzan los alegatos y la defensa buscará demostrar que mató en legítima defensa

La exposición se realizará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, luego de 18 audiencias, casi 40 testigos y tres meses de debate . La expectativa está puesta en el monto de la pena que reclamará la Fiscalía, especialmente después de que la querella pidiera 11 años y dos meses de prisión por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

Hasta el momento, se mantiene el hermetismo sobre la postura que adoptará Abraldes. Una fuente vinculada con la causa estimó que el fiscal podría acercarse al pedido de los abogados de la familia de la víctima, aunque tampoco descartó que solicite entre uno y tres años más . Se trata de estimaciones y no de una definición confirmada.

La audiencia tendrá una modalidad mixta: los representantes del Ministerio Público Fiscal estarán presentes en la sala, mientras que los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro participarán de manera virtual. Los abogados de la querella, Fernando Burlando y Fabián Améndola, podrían concurrir presencialmente.

El viernes pasado, la querella presentó su alegato y solicitó una condena de 11 años y dos meses de prisión para Pity Álvarez . Durante su exposición, Améndola reconstruyó el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

El abogado sostuvo que las pruebas permitieron establecer que Díaz recibió un primer disparo y luego otros tres a corta distancia, cuando ya estaba en el suelo. "Se acercó y lo remató", afirmó al describir la secuencia del ataque.

La representación de la familia descartó que hubiera existido una agresión ilegítima que justificara la reacción del músico y rechazó los argumentos de legítima defensa o exceso en la legítima defensa que sostiene la defensa.

Al fundamentar la pena, Améndola mencionó la situación de indefensión de la víctima y las consecuencias que el asesinato tuvo para su familia. En particular, hizo referencia a la hija de Díaz, que tenía ocho años cuando ocurrió el crimen y debió recibir tratamiento psicológico.

Sin embargo, la querella también contempló circunstancias atenuantes para el acusado. Entre ellas, su trastorno por consumo de sustancias, la presentación voluntaria ante la Policía y el arrepentimiento manifestado durante el juicio.

Otro elemento considerado fue el ofrecimiento de Álvarez de colaborar económicamente con una de las hijas de la víctima. Durante su declaración, el cantante propuso organizar un recital para recaudar fondos destinados a la familia de Díaz.

"Mi única forma de hacer eso es haciendo el arte que yo hago", había expresado el músico ante el tribunal.

La querella también planteó que, en caso de una condena, se evalúe la posibilidad de que el cantante cumpla la pena bajo arresto domiciliario y con salidas laborales, al considerar que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso.

Qué sostiene la defensa de Pity Álvarez

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro mantienen una estrategia diferente. Sostienen que el músico actuó en legítima defensa o que, subsidiariamente, existió un exceso en esa conducta.

La defensa intenta demostrar que Álvarez reaccionó ante una situación de peligro y que su consumo problemático de drogas pudo haber influido en la percepción de la amenaza. Para respaldar esa postura, recurrió a testimonios de personas de su entorno y vecinos del barrio Samoré, quienes describieron presuntos episodios de hostigamiento, amenazas y conflictos previos al asesinato.

La querella rechazó esa interpretación durante su alegato. "Jamás hubo un arma en manos de la víctima", sostuvo Améndola, al cuestionar que hubiera existido una situación que justificara los disparos.

Después de escuchar el pedido de condena, Baños consideró que el planteo de la familia de Díaz había sido «muy medido» en cuanto a la cantidad de años solicitada.

La defensa tendrá su turno el viernes 13 de noviembre, cuando ambos abogados expondrán sus conclusiones ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

La salud del músico y una nueva investigación

El estado de salud de Pity Álvarez fue uno de los ejes que atravesaron el proceso judicial. El cantante permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar por disposición de la Justicia civil y sus abogados realizaron reiterados planteos para suspender el debate por su situación clínica.

Durante la investigación, el propio Abraldes había impulsado medidas para evaluar si el músico estaba en condiciones de afrontar el juicio. A fines de 2025, incluso dispuso que efectivos de la Policía Federal asistieran a un recital que Álvarez brindó en Córdoba para registrar su comportamiento y aportar las imágenes a la junta médica.

En la última etapa del debate también surgió una controversia por el resultado positivo de cocaína que presentó el músico después de declarar presencialmente ante el tribunal. Frente a esa situación, Abraldes anunció que impulsará una investigación para determinar cómo accedió a la sustancia y si hubo responsabilidades de terceros.

Con los alegatos de la Fiscalía y la defensa todavía pendientes, el proceso se encamina hacia su etapa decisiva. Una vez escuchadas todas las partes, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 deberá resolver la responsabilidad penal de Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz. El veredicto podría conocerse a mediados de diciembre.