La investigación por el homicidio de Ángela Lita Álvarez , la jubilada que fue encontrada muerta en su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía, tuvo un nuevo giro judicial: los tres acusados que todavía permanecían detenidos recuperaron la libertad. Con esta resolución, la causa quedó sin personas privadas de la libertad por el crimen, aunque los sospechosos continuarán imputados mientras avanza la investigación.

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Los que recuperaron la libertad fueron Alexander Ariel Flores, Gabriel Alejandro Pozo y Nahuel Ángel Vera. Un cuarto, Cristian Nahuel Videla , fue el primero en ser excarcelado por la misma situación, el ADN negativo en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima.

La decisión fue tomada por el juez Pablo León , luego de escuchar primero el planteo del defensor oficial Hugo Trigo , quien solicitó dejar sin efecto las prisiones preventivas de sus tres representados. El argumento central de la defensa fueron los resultados de las pericias genéticas, que no encontraron rastros que vincularan a los imputados con el cuerpo de la víctima.

Durante su exposición, Trigo sostuvo que los informes científicos descartaban una vinculación genética de sus defendidos con Álvarez y consideró que ya no existían elementos suficientes para mantener la medida cautelar más gravosa. Por eso, pidió la libertad inmediata de los tres acusados y, como alternativa, propuso reemplazar las prisiones preventivas por medidas menos restrictivas previstas en el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Después del planteo defensivo, tomó la palabra la ayudante fiscal Agostina Pérez , en representación del Ministerio Público Fiscal. La funcionaria manifestó que la Fiscalía no se oponía a modificar las medidas cautelares, aunque aclaró que esa postura no significaba descartar la calificación legal ni dar por cerrada la investigación.

Pérez reconoció que las pruebas reunidas hasta el momento permiten ubicar a los imputados en el lugar del hecho, pero señaló que todavía no cuentan con evidencia concreta que demuestre su vinculación directa con el fallecimiento de la jubilada.

En ese contexto, la representante fiscal consideró que, por una cuestión de proporcionalidad, correspondía reemplazar las prisiones preventivas por medidas de coerción menos gravosas.

Qué resolvió el juez Pablo León

Tras escuchar a las partes, el juez Pablo León hizo lugar al planteo y dejó sin efecto las prisiones preventivas de Alexander Ariel Flores, Gabriel Alejandro Pozo y Nahuel Ángel Vera. Además, ordenó su inmediata libertad, siempre que no exista otra causa judicial que justifique que continúen detenidos.

Sin embargo, los tres deberán cumplir una serie de restricciones durante el avance de la investigación penal preparatoria. Entre ellas, someterse al proceso judicial, comparecer cada vez que sean citados, presentarse una vez al mes en la comisaría más cercana a sus domicilios y no salir de la provincia sin la correspondiente autorización judicial.

Las medidas tendrán vigencia hasta el 30 de julio de 2027, de acuerdo con el plazo de investigación informado durante la audiencia.

Una causa por homicidio que sigue sin detenidos

El crimen de Ángela Lita Álvarez se investiga como un robo seguido de muerte. La jubilada fue encontrada sin vida en su casa del barrio Alberdi, luego de que un vecino advirtiera movimientos sospechosos de personas que intentaban retirar una heladera en un carro enganchado a una bicicleta.

La investigación determinó posteriormente que la mujer murió por asfixia por sofocación. La hipótesis fiscal apunta a que los sospechosos habrían ingresado en distintas oportunidades a la vivienda para sustraer electrodomésticos, muebles y otros elementos.

Aunque las pericias genéticas no aportaron rastros que vinculen a los tres acusados con el cuerpo de la víctima, la Fiscalía sostiene que todavía existen elementos que justifican que continúen sometidos al proceso.

La resolución de León modificó su situación de encierro, pero no los sobreseyó ni los desvinculó de la causa. Mientras tanto, la investigación continúa con un dato central: el homicidio de la jubilada sigue sin detenidos.