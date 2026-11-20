Una jornada de extrema tensión se vivió en la audiencia judicial desarrollada en el marco de la investigación por la muerte de Franco Jara . El tramo más acalorado del debate se produjo durante la declaración del oficial subinspector Emiliano Cabrá , imputado en la causa, cuando fue interrogado por el abogado querellante Leonardo Miranda , desencadenando un fuerte contrapunto que requirió la intervención de la defensa a cargo de Maximiliano Páez Delgado y la llamada al orden de la jueza Mabel Moya .

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El cruce se inició cuando el querellante, Leonardo Miranda, asumió la conducción del interrogatorio enfocado en la legalidad del procedimiento policial, el ingreso de los efectivos al lugar del hecho y la jerarquía del oficial subinspector Emiliano Cabrá. Miranda confrontó directamente al imputado sobre la ausencia de una autorización previa de la Justicia y de su jerarquía con sus compañeros. Es que para la querella, Cabrá podría haber ordenado cesar la golpiza contra Jara.

"Usted sabía que no tenía la orden judicial para entrar al domicilio" , increpó Miranda al efectivo. Ante las evasivas iniciales y la discusión sobre la dinámica de la irrupción, el abogado querellante remarcó la gravedad del caso imputado a la fuerza de seguridad: "Es sencilla la pregunta. Tenemos una persona muerta, está fallecida, lo han golpeado".

Frente a la acusación de la querella, el oficial subinspector Emiliano Cabrá rechazó tajantemente que el accionar policial haya implicado un allanamiento irregular en una propiedad privada. Cabrá insistió en que el operativo se desarrolló en el espacio público.

"No hemos ingresado a domicilio. El procedimiento se realizó en la vía pública, en la vereda", aseveró Cabrá durante su declaración. Al ser repreguntado sobre el modo en que se incautaron los elementos o se abordó a los sospechosos en la vereda, el uniformado sostuvo que los presentes realizaron una "entrega espontánea" ante la llegada de la comisión.

Asimismo, Cabrá explicó la complejidad del procedimiento por la agresión de vecinos que arrojaban piedras a los efectivos, lo que motivó el repliegue. En relación con su rol funcional, el acusado precisó que en ese momento actuaba como "un motorista más" y que, si bien ostentaba un grado jerárquico respecto de otros agentes, la supervisión general del operativo estaba bajo la responsabilidad del oficial inspector a cargo.

La postura de la defensa de Páez Delgado sobre la línea de mando

Durante el intercambio sobre las jerarquías policiales en el lugar de los hechos, el abogado defensor Maximiliano Páez Delgado intervino para dejar en claro el encuadre operativo de su asistido.

La defensa ratificó que el grupo actuante respondía a la cadena vertical de mandos y que fue el oficial inspector a cargo del operativo quien dispuso formalmente el retiro de la comitiva con los dos aprehendidos hacia la comisaría.

El llamado de atención de la jueza Mabel Moya

La vehemencia del interrogatorio y la tensión acumulada entre la querella y el acusado llevaron a la jueza de garantías Mabel Moya a frenar las acciones para restablecer el orden en la sala.

"Doctor, míreme por favor que le estoy hablando. Sea concreto y pregunte, y diríjase de manera serena y tranquila como todos estamos hablando en este momento", le advirtió severamente la jueza Moya al abogado Miranda.

Luego de que el letrado querellante justificara su tono por la exaltación del momento, la jueza fue enfática en su llamado a la calma: "Debe controlarla, debe controlarla como todos en este momento estamos controlando nuestra efusividad. Le pido que le pregunte al detenido Cabrá lo que quiere saber de manera clara y concreta".

Tras el llamado al orden de la magistrada, el interrogatorio pudo continuar en un marco de mayor serenidad, dejando asentadas en el acta las contrapuestas versiones sobre el trágico operativo en el que perdió la vida Franco Jara.

Tensión en la audiencia por la declaración del sargento que intervino en la detención

La declaración del sargento Eduardo Zamora estuvo marcada por fuertes cruces entre la Fiscalía, la querella y la defensa. El efectivo policial fue consultado sobre cómo se desarrolló el operativo de aprehensión, las maniobras para reducir al hombre y las lesiones que quedaron en sus muñecas.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el fiscal Roberto Ginsberg le preguntó por qué habían tenido que cortar las esposas en la comisaría para poder retirárselas al detenido. Zamora confirmó que fue necesario hacerlo y explicó que esos elementos de sujeción "se suelen trabar".

Ginsberg también puso el foco en las fotografías que registraron marcas en las muñecas de Jara. Al ser consultado sobre esas lesiones, el sargento sostuvo que son habituales durante las maniobras de reducción. La respuesta generó una objeción inmediata de la defensa, que consideró que no correspondía pedirle al efectivo una valoración de ese tipo y solicitó que no contestara.

La querella, a cargo del abogado Leonardo Miranda, profundizó después sobre las circunstancias en las que se produjo la intervención policial. Entre otras cuestiones, preguntó si alguno de los uniformados, había entrado a la casa o salido de la casa, si había terminado en el suelo y puso sobre la mesa un detalle del escenario: un desnivel de aproximadamente 30 centímetros en la entrada a la casa.

En ese tramo apareció una diferencia importante respecto de otras declaraciones. Mientras otros testimonios habían ubicado la reducción en la vereda, Zamora sostuvo que ocurrió en el frente de la vivienda, antes de ingresar al domicilio. Cabe destacar que para la fiscalía la golpiza y reducción se produjo en el interior de la casa y a esa hipótesis adhirió la querella.

El interrogatorio también avanzó sobre quién trasladó al aprehendido y cómo se desarrolló esa parte del procedimiento. Sin embargo, las preguntas fueron interrumpidas en reiteradas oportunidades por los abogados defensores Marcelo Fernández y Ludmila Derka.

Los letrados cuestionaron que se insistiera sobre asuntos que, según plantearon, ya habían sido respondidos o excedían los límites del interrogatorio. En distintos momentos le indicaron expresamente al sargento: "No conteste".

Así, la declaración de Zamora dejó expuestos dos puntos centrales para la investigación por la muerte de Franco Jara: las condiciones en las que fue reducido y esposado y las diferencias entre las versiones policiales sobre el lugar exacto donde ocurrió el procedimiento.