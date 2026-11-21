Una discusión vecinal por el volumen de la música escaló hasta convertirse en un brutal crimen en la localidad de Villa Guillermina, en el norte de la provincia de Santa Fe. Un farmacéutico de 62 años ejecutó a balazos a su vecino, un carnicero de la zona, en plena vía pública luego de que este se negara a bajar el sonido. Toda la secuencia del ataque quedó registrada en un video filmado por un testigo.

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El acusado fue identificado como Leandro Hipólito Pezz, mientras que la víctima fatal era Elbio Geiser. El episodio se desencadenó alrededor de las 4:30 de la madrugada de este viernes, en inmediaciones de las calles San Martín y Rosario, en medio de una reunión donde había ingesta de alcohol y música a alto volumen.

Según la reconstrucción de los hechos, el conflicto se originó inicialmente entre el hijo del agresor y Geiser. El joven se acercó a pedirle que disminuyera el volumen porque no los dejaba descansar: “Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”, le reclamó. Lejos de acceder, el carnicero lo confrontó y lanzó una grave acusación: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”.

A medida que el cruce subía de tono, intervino el padre del joven. Lejos de apaciguar los ánimos, Pezz subió a su camioneta y abandonó la escena. Quienes presenciaban la discusión pensaron que se dirigía hacia la comisaría para radicar una denuncia, pero minutos después volvió fuertemente armado.

De acuerdo con las filmaciones incorporadas a la causa, el farmacéutico regresó portando una escopeta y un arma corta. Sin mediar palabra, se ubicó a unos tres metros de distancia y efectuó un primer disparo que impactó en el abdomen de Geiser.

Malherido, el carnicero intentó resguardarse subiendo a una camioneta estacionada. Sin embargo, aunque logró ingresar al habitáculo, Pezz se aproximó al vehículo y lo remató efectuándole otros tres disparos que le provocaron la muerte en el acto.

Tras el ataque, un vecino acudió a la Comisaría de Villa Guillermina para dar aviso sobre una persona baleada en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos hallaron el cuerpo de la víctima tendido sobre el asfalto junto a varias vainas servidas. Por orden judicial, los restos fueron trasladados a la morgue de Reconquista para la realización de la autopsia correspondiente.

Detención y secuestro de un arsenal

En un primer momento, la Policía aprehendió tanto a Pezz como a su hijo. No obstante, tras analizar los primeros elementos probatorios y las imágenes del hecho, la Justicia ordenó que el hombre de 62 años permanezca detenido como principal imputado por el homicidio, mientras que el joven recuperó la libertad.

En paralelo, los investigadores llevaron adelante un allanamiento en una vivienda vinculada a los sospechosos, donde incautaron un verdadero arsenal compuesto por una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas. La investigación continúa en curso para terminar de precisar las responsabilidades penales del acusado.