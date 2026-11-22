Un joven de 22 años murió tras recibir un disparo en el cuello en medio de una pelea ocurrida en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida , Rivadavia . El hecho se produjo luego de los festejos por el campeonato de Boca , que se habían desarrollado en Plaza 25 de Mayo.

La víctima fue identificada como Alan Sebastián Gil Carrizo , quien ingresó alrededor de las 2 de la madrugada a la guardia del Hospital Marcial Quiroga con una herida de arma de fuego en el cuello. Según el reporte policial, llegó sin signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar de la investigación, Gil Carrizo se encontraba en una vivienda junto a un amigo, luego de regresar de los festejos en el centro sanjuanino, cuando se presentaron Isaías Díaz, de 21 años, su padre Jorge Díaz y su hermano Sebastián Díaz .

En ese momento, comenzó una pelea a golpes de puño en el ingreso a la casa, que posteriormente continuó en el patio del domicilio. En medio del enfrentamiento, Isaías Díaz habría empuñado un arma de fuego, apuntado contra Gil Carrizo y efectuado un disparo que terminó siendo fatal .

Tras la agresión, f . Según los datos aportados, los involucrados serían oriundos de las inmediaciones del lugar donde ocurrió el homicidio.

Allanamientos y medidas investigativas

Tras conocerse el hecho, personal de la UFI Delitos Especiales, junto con efectivos de la Brigada y de la División Policía Científica, trabajaron tanto en la escena como en el hospital para realizar las medidas correspondientes.

Además, se concretaron allanamientos en el domicilio del presunto autor y en viviendas de familiares directos, aunque todos arrojaron resultados negativos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales, quienes buscan esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades de los involucrados.