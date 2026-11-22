La muerte de Sebastián Gil Carrizo , de 22 años , generó tristeza entre familiares, amigos y jóvenes de La Bebida, en Rivadavia. El muchacho fue asesinado durante la madrugada de este domingo, luego de una pelea que se desató en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, horas después de los festejos por el campeonato de Boca Juniors en el centro sanjuanino.

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Sebastián era un apasionado del fútbol y jugaba en el Club Sportivo Rivadavia , una actividad que formaba parte de su vida cotidiana y que también le había permitido construir vínculos con otros jóvenes de la zona.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de publicaciones para despedirlo. Amigos y conocidos compartieron fotografías junto a él, videos de distintos momentos compartidos y mensajes de dedicatoria en los que expresaron su dolor por la pérdida.

Las muestras de afecto reflejaron el impacto que provocó su asesinato entre quienes lo conocían y compartían con él su pasión por el fútbol. Para muchos de los jóvenes de La Bebida, la noticia significó la pérdida de un amigo y compañero.

El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Gil Carrizo había regresado de los festejos por el campeonato de Boca en Plaza 25 de Mayo y se encontraba en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia junto a un amigo.

En ese momento llegaron Isaías Díaz, de 21 años, su padre Jorge Díaz y su hermano Sebastián Díaz. Allí comenzó una pelea a golpes de puño que se inició en el ingreso de la casa y continuó en el patio.

En medio del enfrentamiento, Isaías Díaz habría sacado un arma de fuego, apuntado contra el joven y efectuado un disparo que impactó en su cuello.

Gil Carrizo fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, pero ingresó sin signos vitales.

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Después del ataque, los tres sospechosos escaparon en un Fiat Palio bordó con manchas blancas. Los investigadores realizaron allanamientos en el domicilio del presunto autor del disparo y en viviendas de familiares directos, aunque los procedimientos tuvieron resultados negativos.

La causa está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales.

Mientras continúa la búsqueda de los sospechosos, en La Bebida las despedidas a Sebastián se multiplicaron en las redes sociales, donde sus amigos eligieron recordarlo a través de imágenes, videos y mensajes cargados de emoción.