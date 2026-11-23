Isaías Jorge Díaz, sindicado como el presunto autor del disparo fatal en el cuello, se presentó ante las autoridades junto a su padre, Jorge Antonio Díaz, y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, acompañados por su abogado defensor.

La investigación por el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo, el joven de 22 años asesinado de un balazo en el cuello durante la madrugada del domingo en el departamento Rivadavia, registró un giro decisivo. Los tres hombres que permanecían prófugos desde el momento del ataque se entregaron ante la Justicia acompañados por su abogado defensor, Gabriel Rosales, y quedaron inmediatamente detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Fuentes ligadas a la pesquisa confirmaron que quienes se pusieron a derecho son Isaías Jorge Díaz, de 21 años —señalado en el expediente como el presunto autor material del disparo mortal—; su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45; y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, de 37. De esta manera, los investigadores lograron precisar el vínculo familiar exacto entre los involucrados, rectificando una versión preliminar que indicaba que el tercero de los implicados era hermano del principal sospechoso. Tanto el padre como el tío figuran imputados como partícipes del ataque.

De los festejos en el centro al desenlace fatal en La Bebida De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que manejan los pesquisas, el crimen tuvo su origen horas antes en pleno centro sanjuanino, en medio de los festejos por el campeonato de Boca en la Plaza 25 de Mayo. En ese escenario se produjo un primer enfrentamiento entre ambos grupos que quedó inconcluso y derivó en una búsqueda posterior.

Horas más tarde, los tres integrantes de la familia Díaz —residentes en las inmediaciones de la zona del hecho— arribaron a una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, donde se encontraba Gil Carrizo junto a un amigo y otros jóvenes. En el ingreso del inmueble se desató una violenta gresca a golpes de puño que rápidamente se trasladó hacia el interior del patio.

En medio de la pelea, Isaías Jorge Díaz habría extraído un revólver y efectuado un disparo directo que impactó en el cuello de Gil Carrizo. Tras la agresión, los tres hombres huyeron de la escena a bordo de un Fiat Palio color bordó con manchas blancas. La víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó alrededor de las 2 de la madrugada ya sin signos vitales.