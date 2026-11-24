La joven, de 15 años, fue encontrada el lunes 23 de noviembre. La información fue confirmada por el programa provincial San Juan Te Busca, que había difundido su búsqueda.

Una adolescente sanjuanina de 15 años que era buscada desde el pasado 17 de noviembre fue encontrada, según informó el programa provincial San Juan Te Busca, a través de un comunicado difundido este lunes.

Se trata de Alma Angelina Díaz Silva, cuya desaparición había motivado la activación del protocolo de búsqueda de personas extraviadas en la provincia.

De acuerdo con la información oficial, la joven fue hallada el 23 de noviembre, seis días después de que se reportara su desaparición. El aviso fue difundido por el programa provincial, que comunicó la novedad bajo el mensaje: “Encontramos a”.

La publicación también lleva los logos del Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y el Gobierno provincial, organismos vinculados al operativo de búsqueda.