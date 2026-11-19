El efectivo advirtió la desesperación de un padre que necesitaba trasladar a su hija de 15 años a un centro de salud.

Un efectivo policial protagonizó una intervención de asistencia este jueves, luego de que un hombre se acercara desesperado para pedir ayuda porque su hija adolescente estaba sufriendo convulsiones y necesitaba atención médica urgente.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:30, cuando el agente Martínez, numerario de la casilla Colonia Rodas, fue alertado por el padre de la menor, quien manifestó que su hija de 15 años atravesaba una emergencia de salud.

Ante la situación, el uniformado informó al operador de turno y decidió acompañar al hombre y a la adolescente hasta el hospital René Favaloro. El traslado se realizó con sirenas y balizas encendidas, con el objetivo de facilitar su llegada al sector de urgencias.

Una vez en el nosocomio, la joven recibió asistencia del personal médico y quedó en observación para continuar bajo control.