San Juan tendrá este martes 24 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad y el viento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que la temperatura máxima llegará a los 28°C. Además, las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo nacional, la temperatura mínima será de 17°C y las condiciones del tiempo presentarán variaciones a lo largo del día. Durante la mañana se prevé una temperatura de 17°C, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

Para la tarde, el panorama continuará inestable. El termómetro alcanzará los 28°C, pero se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%. En esa franja horaria, el viento cambiará su dirección predominante hacia el sudeste, aunque conservará velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas también podrían llegar a los 50 km/h.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar. El SMN pronostica cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones mucho menor, de entre el 0% y el 10%. La temperatura rondará los 23°C y el viento continuará soplando desde el sudeste, con ráfagas de intensidad similar a las registradas durante el resto de la jornada.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.