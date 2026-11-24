San Juan tendrá este martes 24 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad y el viento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que la temperatura máxima llegará a los 28°C. Además, las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
De acuerdo con el organismo nacional, la temperatura mínima será de 17°C y las condiciones del tiempo presentarán variaciones a lo largo del día. Durante la mañana se prevé una temperatura de 17°C, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.
Para la tarde, el panorama continuará inestable. El termómetro alcanzará los 28°C, pero se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%. En esa franja horaria, el viento cambiará su dirección predominante hacia el sudeste, aunque conservará velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas también podrían llegar a los 50 km/h.
Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar. El SMN pronostica cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones mucho menor, de entre el 0% y el 10%. La temperatura rondará los 23°C y el viento continuará soplando desde el sudeste, con ráfagas de intensidad similar a las registradas durante el resto de la jornada.
El pronóstico del tiempo en San Juan
El pronóstico del tiempo en San Juan.
Clima de San Juan
El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.
Geografía de San Juan
La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.