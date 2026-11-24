La noche del lunes contó con una gran convocatoria en la Feria. La banda sanjuanina hizo delirar al público en el escenario La Peña.

La última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 se despidió a lo grande, con Omega haciendo delirar al público desde el escenario La Peña, el principal y más convocante en la jornada de este lunes, que abrió sus puertas al público tras la suspensión de la Feria el pasado sábado.

Era una lotería lo que podía pasar este lunes pero sin dudas la gente acompañó, pues desde temprano empezó a ingresar público de todas las edades. El predio a las 20.30 horas ya mostraba una imagen convocante, y a medida que pasaba el tiempo más espectadores llegaban al espacio pocitano para disfrutar de las atracciones de los distintos stands y escenarios.

Los locales de comidas concentraron durante la noche gran parte de la concurrencia, como pasó durante todas las jornadas en la Feria. Y, como este lunes el escenario mayor no presentaba ningún show, La Peña concentró todas las miradas. Omega fue la frutilla del postre.

La banda cuartetera local calentó la noche con sus hits de siempre, para el deleite del público que se quedó a acompañar entrada la madrugada.

Omega. Más de 320 mil personas pasaron por la Fiesta Nacional del Sol 2026 Más de 320.000 personas disfrutaron de todas las noches de la Fiesta Nacional del Sol 2026, tras cinco jornadas de intensa actividad en San Juan y un fuerte impacto comercial y cultural, señalaron desde el Gobierno provincial.}