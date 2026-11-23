La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya vive su última noche . Desde las 20 de este lunes, el predio volvió a abrir sus puertas con entrada libre y gratuita , y desde los primeros minutos comenzaron a formarse largas filas en los accesos de personas que llegaron para aprovechar la jornada extra de la celebración sanjuanina.

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El movimiento volvió a sentirse en los alrededores del predio después de un fin de semana marcado por los cambios que obligó a realizar el viento. Esta fecha fue incorporada para recuperar parte de las actividades que no pudieron desarrollarse el sábado, cuando las condiciones meteorológicas llevaron a suspender la feria, aunque los espectáculos centrales de aquella jornada pudieron mantenerse.

La gratuidad de la entrada terminó convirtiéndose en uno de los principales atractivos de este lunes. Con el correr de los minutos, el ingreso fue mostrando una postal de fuerte movimiento, con público que se acercó para recorrer por última vez los espacios de la feria, las propuestas gastronómicas y los distintos escenarios antes del cierre definitivo de esta edición.

La jornada de este lunes funciona como una extensión de la programación original de la FNS 2026 y permite recuperar parte de la experiencia que había quedado condicionada por el viento del sábado.

El Gobierno de San Juan y la organización habían informado durante la tarde que la apertura finalmente se realizaría a las 20 , modificando el horario inicialmente previsto. También confirmaron que el acceso sería totalmente gratuito, una decisión que permitió que muchas personas se acercaran sin necesidad de contar con una entrada previa.

Durante la noche permanecerán habilitados los distintos sectores del predio, con propuestas culturales, gastronómicas y espacios para recorrer antes del último espectáculo.

Omega tendrá el cierre de la FNS 2026

Uno de los datos más esperados de la noche es la presentación de Omega, que será el encargado de ponerle el punto final musical a esta edición de la Fiesta Nacional del Sol.

La banda sanjuanina cerrará la jornada en el escenario La Peña, en una presentación que concentrará buena parte de la atención sobre el final de la programación y marcará oficialmente la despedida de la celebración hasta su próxima edición.

El show se suma a una programación que durante los últimos días reunió artistas, emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades vinculadas con la cultura y la producción de San Juan.

RedTulum también extendió el operativo gratuito

Para acompañar el cierre, RedTulum dispuso un operativo especial y gratuito que comenzó a funcionar desde las 19.15 con salidas desde 23 puntos distribuidos en distintos departamentos de la provincia.

Los colectivos trasladan pasajeros hasta el predio sin necesidad de utilizar saldo ni tarjeta SUBE. El servicio de regreso comenzó a estar disponible desde las 21 y continuará funcionando hasta que terminen los espectáculos.

Los puntos de salida fueron organizados en cuatro corredores: Magenta, Verde, Cian y Amarillo, que conectan sectores de Capital, Rivadavia, Chimbas, Albardón, Santa Lucía, Caucete, 9 de Julio, Rawson, Pocito y Sarmiento con el predio ferial.

La extensión del transporte busca facilitar especialmente la salida una vez que finalice el show de Omega y termine oficialmente la última noche.

El cierre de una edición atravesada por el viento

La programación de la Fiesta Nacional del Sol debió adaptarse durante el fin de semana a las condiciones meteorológicas. El sábado, el alerta por viento obligó a suspender la actividad habitual de la feria y parte de las propuestas previstas dentro del predio.

La organización decidió entonces sumar este lunes como jornada adicional, permitiendo recuperar parte de las actividades y ofrecer una última posibilidad para que el público recorriera la fiesta.

Con las puertas nuevamente abiertas, el ingreso gratuito y las filas que comenzaron a formarse desde temprano, la FNS 2026 entró este lunes en sus últimas horas. La actividad continuará durante la noche y tendrá como último gran momento el show de Omega en La Peña.