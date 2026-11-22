La agenda cultural de San Juan ofrece diversas propuestas artísticas y recreativas para este domingo 22 de noviembre, con foco en el cierre de la Fiesta Nacional del Sol. Desde las 18, el Estadio San Juan del Bicentenario recibirá la última jornada, con los shows centrales de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakata2 en Pocito.

Agenda cultural de San Juan: arranca la Fiesta del Sol y se arma un viernes con muy buenas opciones

Agenda cultural de San Juan: teatro, exposiciones y una nueva luna de la Fiesta del Sol

La grilla dominical incluye además música en vivo desde el mediodía, en distintos rincones de la provincia. También habrá ferias de artesanos en Plaza Bicentenario, Rivadavia y la Estación San Martín, actividades recreativas para adultos mayores en Chimbas y visitas a la muestra artística a cielo abierto.

Inti Huama. A las 13:00 h en Mi Bodegón (Acceso este, 1290 sur, Santa Lucía)

Los de Iglesia. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Luciano Sagua. A las 13:00 h en Tierras negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Marcelo Bilbao. A las 13:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 m de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

Eugenia Renata y Gerar Soria. En el ciclo Escuchame una cosita. A las 20:00 h en Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste)

Zaire. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 Oeste)

Zaire

Mario Robledo. A als 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Raúl Astorga. “Casino Del Bono Canta” A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

La misa de Omega. A las 00:00 h en El patio, ex Olivia (General Acha y Ruta 40)

FERIAS

Feria del Bicentenario. Emprendedores, artesanos, regionales. De 17:00 a 22:00 h en Plaza Bicentenario.

Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 18:00 h en Parque de Rivadavia. Gratis}

Plaza y Arte. Feria de artesanos y emprededores. Desde las 18:00 h en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta Nacional del Sol. Desde las 18:00 h, Estadio San Juan del Bicentenario (Pocito) Hoy, números centrales: La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakata2

Desakata2

ENTRETENIMIENTO

Primer encuentro de tejo, sapo y newcom para adultos mayores. Desde las 17:00 h en Parque de Chimbas. Gratis

Mes de la tradición. Feria, shows musicales, gastronomía. Desde las 18:30 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Experiencia Chuma. De 19:00 a 23:00, con recorrido por su exposición artística a cielo abierto. Bodega Xumec. Informes vía whatsapp 91144454548

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Proyecto Grabado 2026

Teatro del Bicentenario. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410