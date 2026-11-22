El próximo sábado 28 de noviembre, la Unión Vecinal del Barrio Camus (Rivadavia) será escenario de una velada de folclore y tradición. El encuentro reunirá una puesta escénica con 65 bailarines, peña con bandas en vivo, degustación de vinos sanjuaninos, gastronomía regional y una feria de productores locales.

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Organizado por el proyecto artístico y cultural Allay — Conectando Raíces, el evento proyecta convocar a unas 500 personas. El eje central de la noche será el estreno de Vengo a ofrecer mi corazón, una obra interpretada por todos los alumnos de los talleres de danza . La pieza propone un recorrido simbólico por la existencia humana, partiendo desde los cuatro elementos hasta las experiencias del crecimiento, la familia y el amor.

"Trabajamos un poco el hecho de que, en el ruido de la vida, a veces nos llegamos a perder a nosotros mismos y llegamos a un punto de oscuridad, pero siempre podemos volver a la luz. Representamos esta lucha entre la oscuridad y la luz y terminamos con un mensaje que le da el nombre a la obra: siempre que tengamos un corazón capaz de amar, vamos a tener algo para ofrecer", explicó a DIARIO DE CUYO Magalí Álvarez Nieto, organizadora de toda la propuesta.

Tras la presentación coreográfica, la jornada tomará formato de peña con las actuaciones en vivo de La Quimera, Los Videla, La Trova de Ansilta y Cati García, bajo la conducción de Javier Recabarren . En paralelo, el predio contará con un paseo gastronómico y comercial que incluirá platos típicos como punta de espalda y empanadas, barra de bebidas, cervecería artesanal y una tienda de productos regionales con aceite de oliva, dulces, aceitunas e indumentaria gaucha. Además, ocho bodegas invitadas ofrecerán degustaciones durante las primeras horas antes de habilitar la venta de sus etiquetas.

Allay nació hace tres años en la misma unión vecinal de Rivadavia como un taller de folclore independiente que comenzó con apenas ocho alumnos . Con el paso del tiempo, la iniciativa sumó participantes de distintos departamentos como Pocito, Zonda y Santa Lucía, hasta conformar tres grupos estables que hoy reúnen a casi 70 bailarines permanentes , además de sumar seminarios y viajes a celebraciones tradicionales.

Detrás de este crecimiento está la visión de Álvarez Nieto, quien volcó su experiencia previa en la organización de eventos en un espacio pensado para la comunidad, la identidad y la transmisión cultural. Para su creadora, la dinámica grupal funciona como un refugio cotidiano frente a la rutina diaria y como el motor principal que impulsa cada nueva producción artística.

"Desde que empecé los talleres de folclore, para mí fue y sigue siendo mi cable a tierra. Es un ambiente muy bonito donde la gente va a disfrutar y a conocer personas de realidades sumamente distintas. A veces les digo que no sé si ellos me dejan más a mí o yo a ellos, porque es una cuestión de ida y vuelta: uno llega con todas las preocupaciones del día y se va feliz", concluyó la directora, de cara a una nueva edición de sus encuentros.

La cita en el Barrio Camus

"Vengo a ofrecer mi corazón"

Encuentro de Fin de Año de Allay — Conectando Raíces