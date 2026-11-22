"El Salmón" llegó a San Juan para ser parte de la segunda noche de la FNS2026. Un repaso por los clásicos y el regreso luego de tres años.

El Zonda no detuvo a los fanáticos y Andrés Calamaro deslumbró a un Estadio del Bicentenario repleto

Pese a la suspensión de la feria temática de la FNS2026 por la alerta de viento Zonda, en el Estadio del Bicentenario se vivió una velada tal cual estaba programada, dando lugar al tercer artista nacional previsto para la actual edición del evento de todos los sanjuaninos. Andrés Calamaro subió al escenario, repasó clásicos y los éxitos de su carrera e hizo vibrar a un estadio colmado.

Tres años después de su último concierto en San Juan, y en su debut en la FNS, la expectativa del público estuvo vinculada con el repertorio. Con canciones que atraviesan su carrera solista y su paso por Los Rodríguez y Los Abuelos de la Nada, brindó un recorrido por los clásicos que forman parte de varias generaciones del rock argentino, y eso se vibró desde el primer acordé de "Los ojos", el tema con el cual inició un show que se extendió a lo largo de poco más de 60 minutos.

"Dónde el viento tiene nombre, San Juan", dijo el cantante antes de comenzar "Algún lugar encontraré".

El contacto con el público por fuera de lo musical fue breve, y el músico lo explicó antes de entonar "Costumbres Argentinas". "Seré breve porque es un festival y a la 1 de la madrugada está programado mi hermano Diego Torres. No es que estoy retraído" dijo, para luego agradecer al público que llegó hasta Pocito para disfrutar de un recital que dejó en el olvido el ventarrón que se registró durante la tarde.

Los Abuelos de la Nada y el recuerdo de quienes ya no están en este plano también fueron parte de la lista musical. "Mil horas" fue el tema elegido para honrarlos con alegría, cómo dijo "El Salmón", el cual fue coreado por las miles de personas que se ubicaron a lo largo y ancho del estadio.