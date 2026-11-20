La puesta artística recorrió la historia de la paleontología sanjuanina a través de un viaje musical inspirado en la curiosidad de un niño. Se repetirá este sábado y domingo a las 21 en el Velódromo Vicente Chancay.

El universo de los dinosaurios, la música y la imaginación se combinaron en el espectáculo artístico central de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que tuvo su primera presentación este viernes en el Velódromo Vicente Chancay. La propuesta convocó a numerosas familias sanjuaninas que llegaron al predio para disfrutar de una puesta que invitó a viajar entre el pasado prehistórico de la provincia y los sueños de la infancia.

Con una duración de más de 30 minutos, el espectáculo, creado por Nicolás Rodríguez, construyó un recorrido escénico a partir de la mirada curiosa de un niño fascinado por los dinosaurios. A través de dibujos, una bitácora y distintos escenarios, el protagonista emprendió una búsqueda de respuestas que lo llevó desde el pasado hasta un presente posible, en el que la imaginación y los sueños ocuparon el centro de la escena.

La obra contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quien asistió a la presentación durante la apertura de la feria de la Fiesta Nacional del Sol. La puesta musical tuvo como protagonistas a un niño y un adulto, acompañados por otros personajes, en una estructura compuesta por una obertura y tres actos.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es su vínculo con la historia científica de San Juan. El guion fue concebido a partir de la figura de Ricardo Martínez, reconocido paleontólogo sanjuanino, y como un homenaje a quienes contribuyeron al desarrollo de la paleontología en la provincia. Aunque la infancia real del científico tuvo otros matices, la obra tomó como punto de partida su curiosidad y sus ganas de descubrir.

Para darle sustento al relato, el equipo creativo desarrolló un proceso de investigación junto a profesionales del Museo Paleontológico. A través de encuentros, entrevistas y un trabajo de corrección científica, lograron trasladar conocimientos de una disciplina compleja al lenguaje artístico, sumando anécdotas e historias humanas relacionadas con la tarea de paleontólogos y geólogos.