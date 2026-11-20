La apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2026 llega este viernes 20 de noviembre con un escenario meteorológico dinámico en la provincia de San Juan. De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada inaugural estará signada por el viento sur, un descenso térmico respecto de los días previos y un cielo con nubosidad variable, sin probabilidades significativas de lluvia.
El evento, que se extiende hasta el domingo 22 en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay en el departamento Pocito, convoca a miles de sanjuaninos y visitantes que buscan anticipar el abrigo necesario para la noche.
Tarde con viento sur y máxima de 27 °C
Según el parte del SMN, la temperatura mínima para este viernes se ubica en 17 °C y la máxima alcanzará los 27 °C durante la tarde. Durante la mañana, el cielo se presenta mayormente nublado y el viento del sector sur sopla con velocidades de 13 a 22 km/h, con ráfagas que pueden ubicarse entre 42 y 50 km/h y un tramo de mayor intensidad en la franja vespertina.
A medida que avance la tarde y caiga el sol, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y el aire del sur moderará el calor típico de noviembre en el valle sanjuanino, preparando un ambiente más fresco para el inicio de las actividades en el predio ferial.
Qué esperar por la noche y en la madrugada del sábado
Para el tramo nocturno de esta primera jornada, el SMN prevé un descenso térmico que llevará el termómetro hacia los 22 °C en las primeras horas de la noche, con nubosidad variable y una marcada disminución en la intensidad de las ráfagas respecto de la tarde. No se esperan precipitaciones ni tormentas durante la noche ni en el inicio de la madrugada del sábado.
Sin embargo, hacia la madrugada del sábado 21, el ambiente se volverá más fresco a medida que la temperatura se acerque a la mínima de 17 °C prevista para la jornada siguiente, con el cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Por eso, quienes asistan a los espectáculos o permanezcan hasta tarde en Pocito conviene que lleven un abrigo liviano —como campera o buzo— para sobrellevar el fresquete de la madrugada al aire libre.
Panorama para el resto del fin de semana
Tras el respiro térmico de este viernes, el SMN anticipa un repunte del calor para el sábado, con una mínima de 17 °C y una máxima cercana a los 30 °C, mientras que el domingo volvería a sentirse más templado con mínima de 14 °C y máxima de 29 °C.