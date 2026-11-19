Las oportunidades de negocios, búsqueda de nuevos mercados y llegada de inversiones son los ejes de las Rondas de Negocios del FNS Forum , que concreta su tercera edición en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. En esta oportunidad el encuentro convocó a 325 empresas y sumó a representantes de las cadenas de supermercados más importantes del país como a grandes inversionistas. Con productores y empresarios sanjuaninos, compradores nacionales e internacionales e inversores, el encuentro busca transformar los contactos en acuerdos comerciales y proyectos concretos para la provincia.

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La convocatoria refleja el interés que despertó esta instancia de vinculación empresarial, organizada por la Agencia San Juan Inversiones junto con la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, en el ámbito del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Si bien la actividad iniciaba a las 8 de la mañana, desde minutos antes ya se registraba movimiento en el interior del Conte Grand, donde las mesas se dispusieron de manera tal para que compradores y vendedores pudieran conocerse en un ambiente ameno y cálido.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, destacó la diversidad de participantes y la posibilidad de ampliar el alcance de las rondas más allá de la comercialización de productos. "Hay una gama muy importante de empresas de oferta exportable local que ya está sentada negociando y vendiéndole San Juan al país y al mundo" , señaló.

Las actividades se llevarán a cabo en dos instancias. La Ronda de Inversiones reunirá a 259 participantes, entre los que se destacan 140 empresas de afuera de San Juan, equivalentes al 54% del total de firmas de esa categoría.

Por su parte, la Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas cuenta con 74 participantes, entre productores y elaboradores sanjuaninos, cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales. Productos regionales como los elaborados con oliva, pistacho y otras delicias sanjuaninas fueron los protagonistas de cada una de las charlas. Incluso varios productores llegaron con sus artículos para mostrarlos.

Grandes cadenas de supermercados y la oportunidad de sumar San Juan a las góndolas nacionales

Uno de los puntos destacados de esta edición es la presencia de representantes de las principales cadenas de supermercados del país, que llegaron a San Juan con interés en conocer la oferta productiva local y encontrar proveedores para sus góndolas.

"Están las siete u ocho cadenas más importantes del país. Estas empresas vienen por una diversidad muy amplia de productos. Vienen a buscar quiénes le den presencia a San Juan en las góndolas", explicó Alonso. Entre ellas se encuentran representantes de Vea, Carrefour, entre otros.

Sin embargo, el funcionario advirtió que ingresar a esos canales comerciales implica importantes exigencias para los productores locales. No alcanza con conseguir un comprador: también es necesario garantizar volúmenes de producción, contar con respaldo financiero y tener capacidad gerencial para sostener los acuerdos en el tiempo.

En ese sentido, consideró que la experiencia también representa un aprendizaje para las empresas sanjuaninas, que deben prepararse para competir en un mercado con una gran cantidad de oferentes y dinámicas comerciales exigentes.

Una ronda que también apunta a atraer inversiones

Las reuniones no están destinadas exclusivamente a comercializar alimentos y bebidas. La propuesta incorpora la posibilidad de ofrecer servicios, vincular proyectos con potenciales inversores y buscar financiamiento nacional e internacional.

Alonso explicó que esta es una diferencia sustancial respecto de otras rondas organizadas anteriormente por la Dirección de Comercio Exterior. Mientras que las primeras estaban enfocadas principalmente en la venta de productos, ahora se amplió el horizonte hacia actividades tradicionales de la provincia, como la agroindustria y la industria, y sectores estratégicos como la gran minería, la energía y la economía del conocimiento.

También se busca generar oportunidades para las empresas que brindan bienes y servicios de soporte a la actividad minera, un segmento que puede encontrar en estos encuentros nuevas posibilidades de crecimiento. "Este cara a cara, este face to face por los negocios permite localizar no solamente lo que es la producción, sino también aquellos proyectos que buscan financiamiento fuera de la provincia", sostuvo el funcionario.

La presencia del Estado provincial, agregó, cumple un papel importante en la generación de estos espacios y en el acompañamiento técnico y financiero para facilitar los negocios y las inversiones.

Para Alonso, el entusiasmo de los participantes es una de las señales positivas de esta convocatoria. "Es muy lindo ver las ganas de la gente de hacer negocios. Es ponerse en que todo es posible y que es posible colocar a San Juan en el mundo", expresó.

Bajo el lema "Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro", el FNS Forum busca consolidarse como un espacio de networking y liderazgo empresarial dentro de la Fiesta Nacional del Sol.