La integración entre San Juan y la región chilena de Coquimbo volvió a ocupar un lugar en la agenda de la Fiesta Nacional del Sol. En el marco de la celebración, una delegación de concejales de esa región pasó por el stand de DIARIO DE CUYO para compartir su mirada sobre los vínculos entre ambos territorios y los desafíos pendientes para profundizar el intercambio.

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Uno de los integrantes de la comitiva fue Felipe Carrazana León, concejal de Coquimbo y miembro de la Asociación de Municipios de la Región, entidad que reúne a representantes de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. Durante la entrevista, el dirigente destacó la importancia de fortalecer las relaciones institucionales con San Juan y valoró las reuniones que mantuvieron con autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Marcelo Orrego y representantes de la Cámara de Diputados.

"Es fundamental para nuestra región de Coquimbo fortalecer el vínculo internacional con San Juan. Ustedes son un país hermano y estamos muy contentos de poder participar acá en la Fiesta del Sol una vez más", expresó.

Para Carrazana León, las economías de ambos territorios tienen características que permiten complementarse y generar oportunidades de crecimiento. En ese sentido, identificó tres ejes sobre los que considera necesario profundizar el trabajo conjunto: conectividad, turismo y reactivación económica.

"Tenemos muchas cosas en común. Particularmente hay que trabajar mucho en materia de conectividad, turismo y, obviamente, la reactivación económica, tanto para ustedes como para nosotros", sostuvo.

El concejal también señaló que una mayor integración permitiría ampliar las posibilidades comerciales y de intercambio para la región chilena. "Coquimbo puede salir al mundo y llegar acá a San Juan, y eso es fundamental", afirmó.

Agua Negra, en el centro de la integración

Consultado sobre los avances vinculados al Paso Internacional de Agua Negra, el representante chileno reconoció que existen distintos ámbitos institucionales trabajando en torno a la conexión entre ambas regiones.

Mencionó las gestiones de la Gobernación Regional de Coquimbo, la Asociación de Municipios y otras instituciones que participan de las iniciativas de integración. Si bien no precisó plazos ni anunció novedades concretas sobre el paso fronterizo, insistió en la importancia de sostener los vínculos que se vienen construyendo desde hace años.

"Hay distintos trabajos que se están realizando tanto desde la Gobernación Regional de Coquimbo como desde la Asociación de Municipios y distintas instituciones, donde es fundamental generar vínculos, como se ha realizado hace muchos años", explicó.

La visita también tuvo un componente institucional y cultural. Carrazana León agradeció la hospitalidad sanjuanina y destacó la experiencia de participar nuevamente de la Fiesta Nacional del Sol, un espacio que, a su entender, puede funcionar como punto de partida para nuevas iniciativas entre ambos lados de la cordillera.

"Para nosotros es fundamental generar vínculos y que esto pueda ser un salto y, obviamente, un punto de partida para seguir trabajando en una agenda binacional", concluyó.