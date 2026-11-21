Los escenarios de la FNS 2026 son el epicentro de los sanjuaninos que buscan disfrutar de buena música en vivo, mientras degustan las propuestas gastronómicas que ofrece la Feria Temática , en el Velódromo Vicente Chancay. Y también representan un espacio para que cada vez más artistas locales den a conocer su arte.

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Desde las 20, la feria de la FNS 2026 pone en marcha una de las propuesta que conquista a los sanjuaninos de todas las edades. A eso hora comienza la actividad en los tres escenarios alternativos distribuidos en diferentes sectores del predio. Funcionan al únisono, pero con diferentes propuestas cada uno.

En el Escenario La Peña, predomina el folclore con músicos y bailarines sanjuaninos que le rinden homenaje a la tradición, y que contagian entusiasmo al público que desde antes de que comiencen las actuaciones ya ocupan los asientos disponibles para disfrutar de los espectáculos con comodidad. Aunque más de uno abandona las sillas para bailar al ritmo de una zamba o chacarera.

Lo mismo ocurre en el Escenario Alternativo donde convergen diferentes géneros musicales que convocan a un público más variado en edad, pero con las mismas ganas de conocer a los artistas sanjuaninos que buscan abrirse camino en la música.

En este escenario, el público también dispone de asientos para disfrutar del show como de la gastronomía, ya que alrededor de este escenario se ubican food trucks con diferentes propuestas gastronómicas, lo mismo que sucede en las inmediaciones del Escenario La Peña.

El tercer escenario en la feria es el Urbano donde también la gente puede presenciar shows de diferentes géneros musicales. Pero, que cuenta con un plus: un cierre de velada a puro ritmo con la actuación de un Dj. Es en ese momento cuando la mayoría de los espectadores abandonan sus asientos para bailar.

Un escenario extra en la Feria Temática

En el predio de la Feria Temática hay un cuarto escenario que convoca a un gran número de espectadores. Es el del Paseo Federal que integran los 19 municipios de la provincia. En este espacio, artistas y bailarines de todos los departamentos tienen un espacio para mostrar su talento.

La grilla para el sábado 21 de noviembre

Estos son los artistas sanjuaninos que actuarán en la Feria Temática este sábado 21 de noviembre: