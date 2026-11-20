Este viernes 20 de noviembre arrancó la FNS 2026 en el Velódromo Vicente Chancay y Estadio del Bicentenario con la gente haciendo fila para ingresar ni bien se abrieron las puertas del predio de la Feria Temática . Los dinosaurios se convirtieron en la principal atracción en la noche de apertura.

La Fiesta Nacional del Sol abrió sus puertas: los sanjuaninos comenzaron a llegar para la primera noche de shows

A las 19 en punto abrieron las puertas del predio y la gente que llevaba más de una hora haciendo fila, ingresó de inmediato y con muchas expectativas. 'Quisimos traer a los chicos para que vean los dinosaurios, esperamos que no se decepcionen', dijo Eduardo Mercado que llegó desde Rivadavia la fiesta junto a su esposa y tres hijos.

Y no se decepcionaron. El asombro cautivó a la familia de Eduardo como a los miles de sanjuaninos que asistieron a la primera noche de la fiesta.

La primera imagen con la que se encontraron fue colosal: una réplica gigante del Parque Provincial Ischigualasto con figuras corpóreas de diferentes especies de dinosaurios, una cancha de bochas y hasta la formación del hongo. La gente hizo fila para recorrer este espacio y hacerse fotos en este mundo triásico.

A mitad de la feria, otros espacio triásico cautivo a la gente. En este sector, nueve imágenes corpóreas gigantes de dinosaurios estaban en exposición, pero con un plus: las imágenes se movían mientras se escuchaba de fondo el rugido de un enorme tiranosaurio rex que hasta asustó a algunos niños que pasaron distraídos por el lugar.

El patio de juegos infantiles con castillos inflables gigantes también fue epicentro de dinosaurios. Allí también hubo réplicas gigantes de dinosaurios para sorprender a los más chicos.

A se sumó una de las intervenciones artísticas itinerantes don dinosaurios inflables y una familia que transportabe hasta un huevo gigante de estos reptiles.

Multitud y seguridad en la feria

Miles de sanjuaninos ingresaron a la primera noche de la FNS 2026 que se desenvolvió con total tranquilidad por la presencia de policías que recorrieron todo el predio.

Entretenimiento para los más chicos, amplio y variado patio gastronómico, buena música en los escenarios alternativos enmarcaron la Feria Temática de la fiesta más importantes de los sanjuaninos.