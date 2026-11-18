La Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Policía de San Juan , llevará adelante un operativo integral de seguridad durante la FNS 2026 , que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Velódromo Vicente Chancay y el Estadio San Juan del Bicentenario, con la participación de 750 efectivos.

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El dispositivo contempla la participación de efectivos de distintas dependencias policiales y un esquema de trabajo coordinado para cubrir los diferentes espacios de la celebración.

El despliegue policial estará organizado en distintos anillos de seguridad, con presencia de personal en los accesos, las inmediaciones y el interior del predio. Según el esquema previsto, se contempla la participación de 750 efectivos, distribuidos estratégicamente para acompañar el desarrollo de los espectáculos, la feria temática y las actividades que tendrán lugar en el Velódromo Vicente Chancay.

Uno de los principales ejes del operativo estará puesto en los controles de ingreso, donde el personal policial trabajará para garantizar el acceso ordenado de los asistentes y prevenir el ingreso de elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad.

Asimismo, habrá efectivos distribuidos en los sectores de boleterías, circulación interna, feria temática, estacionamientos y escenarios principales. También se dispondrá de personal para acompañar los desplazamientos de artistas y delegaciones, además de unidades especiales que cumplirán funciones preventivas y de asistencia durante las jornadas.

El dispositivo también abarcará las calles y los principales corredores de circulación que rodean el predio. El segundo anillo comprenderá las tareas preventivas hasta calle Mendoza, mientras que el primer anillo cubrirá el perímetro del predio, delimitado por calle 7, colectora este, Ruta Nacional 40, calle General Acha y calle 6.

Vías de circulación para llegar a la FNS 2026

Para quienes concurran en vehículos particulares, la vía principal de acceso será la Ruta Nacional 40. Los conductores que circulen en sentido Norte-Sur podrán utilizar las salidas hacia Calle 6 y continuar por los accesos habilitados hacia Calle 7 para ingresar al predio.

También estará habilitado el acceso por Calle General Acha, que permitirá llegar al sector de estacionamiento del Estadio del Bicentenario. Otra alternativa será ingresar desde Calle Joaquín Uñac (Exmendoza) hacia el Este, utilizando las calles 6 y 7 para dirigirse al predio.

Es importante tener en cuenta que no estará permitida la circulación vehicular por el lateral este de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre calles 6 y 7. Esta restricción tiene como finalidad facilitar el desplazamiento peatonal y garantizar el paso de los vehículos y dispositivos de emergencia.

Por este motivo, se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal policial apostado en los distintos puntos de control.

En cuanto al estacionamiento, se dispondrán sectores habilitados dentro del predio y sus inmediaciones, con personal encargado de organizar el ingreso y la ubicación de los vehículos.

Monitoreo y coordinación ante emergencias

El Centro de Operaciones Especiales (COE) tendrá un rol fundamental durante las tres jornadas, con seguimiento permanente de las condiciones del evento a través del sistema de videovigilancia del CISEM 911. Esta herramienta permitirá observar los distintos sectores del predio, detectar posibles situaciones de riesgo y coordinar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

El operativo contará además con la articulación de las distintas áreas de la Secretaría de Estado de Seguridad y los organismos provinciales que intervienen en la prevención y asistencia de emergencias.

De esta manera, el Gobierno de San Juan dispondrá de un esquema integral de prevención y seguridad para acompañar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, con el propósito de que las familias sanjuaninas y quienes visiten la provincia puedan disfrutar de cada propuesta en un entorno ordenado y seguro.