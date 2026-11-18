Ambas cargan a sus pequeños mientras duermen y posan sonrientes detrás de un cartel cuyo marco se decora con la frase “pequeños valientes”. No es para menos. Solo unos meses atrás la realidad de ambas eran distintas, entre pasillos de hospitales, conversaciones con médicos y la angustia calando fuerte en sus pechos mientras rezaban para que sus pequeños hijos salgan adelante. Hoy, frente a otro escenario, comparten con DIARIO DE CUYO sus historias.

El pequeño de Marcela nació con 25 semanas de gestación, lo que se traduce en seis meses. Su primera internación fue en terapia intensiva y a medida que se fue recuperando lo fueron cambiando de terapia hasta recibir el alta, hace muy poco. “En total fueron tres meses internado, ahora tiene cuatro” , comenta su madre, quien no puede dejar de mirarlo con orgullo y felicidad.

Para ella, poder tener a su pequeño en brazos es más que un logro. No solo es el reflejo del esfuerzo de los médicos que hicieron todo lo que estaban medicamente al alcance para poder sacarlo adelante, sino porque además el nacimiento estuvo enmarcado por la tragedia. Según comentó, eran dos los hijos que esperaba, pero uno falleció en el parto prematuro. “Por eso tenerlo en brazos es un montón” , remarca.

La hija de Araceli nació con apenas un kilo a las 27 semanas de gestación, lo que lo llevó a transitar sus primeros dos meses de vida luego del parto en una incubadora en Neo. Pasó por las tres terapias antes de recibir el alta médica, hace solo dos semanas atrás.

“Hemos pasado muchas, acá se pasa de todo, es otro mundo la Neo, y celebramos la vida de ellos. Ellos ponen todo, nosotros estamos detrás acompañando” , aseguró, reafirmando lo importante que es no perder las esperanzas, pese al escenario que se está atravesando.

Ambas destacaron que la experiencia que les tocó atravesar, por más que no sea la elegida, fue cuna de muchas enseñanzas. “La verdad es que es una experiencia motivadora. Para las personas que pasan por esta situación les puedo decir que deben tener mucha paciencia, tener mucha fe sobre todo y darles mucho cariño, hablarles a los chicos. Eso ayuda”, precisó Marcela.

Araceli por su parte señaló: “La verdad es que es una experiencia muy linda y muy difícil. La atención es increíble, las enfermeras todas muy buenas, los médicos super atentos, con acompañamiento psicológico. La verdad es que habla muy bien del hospital”.

Así como ellas, todos los familiares de los bebés que pasaron por Neo del Hospital Rawson agradecen de corazón la dedicación del personal médico, de las enfermeras, de los profesionales que los acompañaron en cada instancia y hasta al personal de limpieza que con empatía y escucha siempre están atentos a los requerimientos, las dudas y todo lo que se pueda presentar entre las paredes de un servicio que alberga dolor y esperanza en las mismas dimensiones.

Solo quienes viven la experiencia saben lo que es tener un hijo y no poder disfrutar plenamente de su crecimiento por algún inconveniente vinculado a la salud. Sin embargo, la alegría de aquellas madres que hoy celebraron la vida de sus pequeños es más que contagiosa y renueva las energías de aquellas sanjuaninas que hoy están atravesando la adversidad luego de dar a luz. Es por ello que el Hospital Rawson en el marco del Día del Niño Prematuro realiza la Fiesta de los Egresados de Neo, un evento que no busca borrar los dolores y las angustia, sino ponderar la vida, la perseverancia y la lucha de los más pequeños.