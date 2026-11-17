Este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, canales de televisión, radios y medios gráficos realizarán una transmisión conjunta de 22 a 00. Habrá entrevistas, música en vivo, sorteos y móviles desde el predio.

La FNS comenzará a palpitarse el miércoles con la previa que realizarán los medios de comunicación de San Juan.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol 2026 ya se vive en San Juan y, como ocurrió el año pasado, los principales medios de comunicación de la provincia, entre ellos DIARIO DE CUYO, volverán a unirse para ofrecer una transmisión especial. Se trata de La Previa de la Fiesta Nacional del Sol 2026, una propuesta que permitirá conocer los detalles de la organización y palpitar todo lo que se viene antes de la apertura del evento.

El programa se realizará este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, de 22 a 00, con una emisión en simultáneo por distintos canales de televisión y el acompañamiento de radios, medios gráficos y plataformas digitales. La iniciativa busca mostrar la trastienda de la celebración y el trabajo que se viene desarrollando para concretar una nueva edición de la fiesta más importante de San Juan.

Durante las dos jornadas habrá información general sobre el evento, entrevistas, notas de color, presencia de artistas y músicos invitados. También se realizarán móviles en vivo desde el predio, con recorridos por los espacios donde se ultiman los detalles de la organización, entre ellos el Velódromo Vicente Chancay y el Estadio San Juan.

Además, los televidentes podrán participar de sorteos de entradas para las tres noches de la Fiesta Nacional del Sol y merchandising, en una propuesta que combinará entretenimiento, información y anticipos de lo que ofrecerá la celebración.

Los medios que participarán de la transmisión conjunta La iniciativa reunirá a Telesol, Canal 4, Canal 8, Canal 13 San Juan, Diario de Cuyo, Tiempo de San Juan, Grupo Huarpe y Radio Colón.