De cara a la llegada del verano, las autoridades del Parque Provincial Ischigualasto anunciaron una modificación en los horarios de ingreso para recorrer el Circuito Tradicional. La medida busca optimizar la organización y el flujo de turistas en el principal atractivo natural de San Juan durante los meses de mayor temperatura.

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Según se detalló a través de un comunicado oficial, el cronograma estival entrará en vigencia el próximo 1 de diciembre y se mantendrá activo de manera ininterrumpida hasta el 28 de febrero de 2027.

Para quienes planeen visitar la reserva durante el verano, los turnos de salida para realizar el recorrido tradicional quedarán diagramados en dos franjas horarias:

Desde la administración del área protegida aclararon que, por el momento, no se informaron alteraciones en el resto de los servicios turísticos ni modificaciones en los cupos de capacidad habilitados por cada turno.

Recomendaciones para los visitantes

Ante esta reorganización operativa, desde el parque solicitaron a sanjuaninos y turistas planificar con antelación sus traslados hacia el departamento Valle Fértil para llegar a tiempo a los puntos de partida.

"Invitamos a nuestros visitantes a tener en cuenta estos horarios para organizar su visita y disfrutar de una experiencia inolvidable en el Valle de la Luna", expresaron desde la institución al difundir el nuevo cronograma que regirá hasta el cierre de febrero.