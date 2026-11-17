Difícil es contener la emoción al ser testigo de un evento que combina reencuentro, historias de lucha y perseverancia e infancias que son el fiel ejemplo de las ganas de vivir a pesar de todas las adversidades que puedan existir. Así se vive año tras año la Fiesta de los Egresados de Neo , un evento que se hace en el marco del Día del Niño Prematuro, y que precisamente busca celebrar la vida y reconocer a aquellos pacientes que tuvieron largas estadías en el servicio y hoy crecen sanos y fuertes en sus hogares.

El evento se realizó en el SUM del primer piso del Hospital Rawson, y ya unos metros antes de llegar al salón se podía vislumbrar que la concurrencia había superado las expectativas. Madres cargando sus pequeños, niños corriendo y jugando, una que otra panificación dulce para compartir, padres orgullosos y profesionales de la salud rodeados de abrazos fueron parte de las postales que fue regalando la mañana.

Graciela Barrionuevo, supervisora del área crítica de Neo; y Karen Tumbarello, enfermera asistencial de la terapia intensiva de Neo, ambas trabajadoras del nosocomio público compartieron con DIARIO DE CUYO qué implica para ellos como profesionales esta actividad en particular. “Es muy importante porque las áreas de Neo siempre tenemos pacientes críticos o con alguna patología que necesiten un tratamiento especial, principalmente los recién nacidos prematuros. Siempre tratamos de hacer un homenaje a aquellos que egresaron y que vuelven a compartir sus vivencias y contagiar a las madres que están actualmente con sus bebés en Neo” , señaló Barrionuevo.

Por su parte, Tumbarello comentó: “Es primordial la atención de todo el personal de salud, incluyendo a las chicas de limpieza. Trabajamos de manera interdisciplinaria, tenemos pacientes de 400 gramos en adelante, con estadías prolongadas de tres o cuatro meses, y se hacen grupo lindo con las familias, los padres, que son el principal pilar para que el bebé pueda salir. Desde nuestra experiencia, y verlos mucho más grande nos cuesta identificarlos. La lucha de ellos día a día la queremos conmemorar”.

El Servicio de Neonatología se divide en cinco sectores, que reúne alrededor de un centenar de profesionales, entre médicos de distintas especialidades, enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales entre otros. Todos, en conjunto con las familias, buscan las maneras de acompañar y aliviar un proceso que es muy duro, sobre todo para madres primerizas que tras el parto deben prolongar la estadía en el hospital esperando la pronta recuperación de sus pequeños.

El cariño y el afecto es real entre las familias y los integrantes del hospital. Ello se puede apreciar en los abrazos, los comentarios que se dan entre padres y los médicos, e incluso la participación de terceros que de manera desinteresada realizaron distintas donaciones para que el encuentro sea una verdadera fiesta.

Un mural que refleja el arduo trabajo en Neo con los bebés prematuros

En una de las paredes en el exterior del SUM se colocaron dos afiches para que los padres dejaran sus mensajes, sus agradecimientos e incluso algunos compartieron sus experiencias. Aquel collage sin duda era el fiel reflejo de lo que se vive en Neo día tras día.

Una imagen que impactaba es que, entre medio de los corazones violetas cargados con distintas leyendas, había pequeñas huellas con el peso o las semanas en las que se habían registrado los nacimientos de los pequeños. 24 semanas y 600 gramos eran algunas de escrituras que había en las pequeñas huellas que decoraban la pared.

Acompañan los mensajes de los padres, hermanos, tíos, y familiares que fueron parte de las celebraciones. “Muchas gracias al personal”, “No perder la esperanza y darle mucho amor”; Mi guerrero Eithán, vamos que pronto estarás en casa mi bebé”; “Gracias por siempre intentarlo un día más”, eran algunos de los mensajes que reflejaba aquel muro de agradecimiento.

Celebrar la vida y el reencuentro fueron las premisas de una actividad que recordó lo importante que es el compromiso laboral y emocional para acompañar el crecimiento de un recién nacido. Muchas veces los planes no se cumplen dentro del marco de lo ideal, pero al ver esos pequeños bebés descansando en los brazos de sus madres; o aquellos niños que pasaron largas estadías en Neo con sus bandas de egresados emociona hasta al ser más frío e invita a reflexionar sobre el valor de la vida.