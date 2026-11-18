Jani, como conocen en Zonda a Alejandra Atencio Ledesma , tiene un estrecho vinculo con la costura que comenzó cuando tenía 12 años. En aquellos tiempos su padre no avalaba que estudiara la secundaria fuera del departamento, por lo que al terminar la secundaria acudió a una escuela de capacitación laboral donde aprendió a coser y todo lo que tiene que ver con el mundo de los hilos y las agujas. Si bien la deuda que sostenía con la secundaria la saldó al tener la mayoría de edad, encontró en cada puntada una pasión que fue fortaleciendo con distintos cursos de moldería, bordado y técnicas similares.

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El camino de la costura la llevó a conocer a Vavi, una gran amiga con quien compartía la pasión y la impulsaba a que hiciera algo más con sus conocimientos. “Ella me apoyaba mucho y cuando falleció decidí recordarla con el nombre del emprendimiento, que además coincide con las iniciales de los nombres de mis dos hijas, Valentina y Victoria”, comenta Jani en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Una cartuchera marcó el antes y el después en el proyecto. Una vez confeccionada una de sus hijas decidió compartir la creación en redes sociales y lo que al parecer era un posteo cualquiera se convirtió en una constante consulta sobre si había más ceraciones, donde se encontraba o si podían realizar encargos. “Eso hizo que me metiera más, comencé a ir a ferias y fui creciendo” , recuerda la zondina en torno a los inicios de VAVI , hace cinco años.

La provisión de insumos corre por cuenta de sus hijas, que son las encargadas de hacer las compras, mientras que ella es la responsable creativa y quien con dedicación cose cada una de las piezas que luego vende. En una que otra oportunidad alguna de sus hijas se le anima a la tijera y corta algunos moldes, pero ninguna se anima a coser, todavía.

Jani no solo tiene su emprendimiento, sino que además comparte sus conocimientos. Brinda cursos a mujeres que deseen aprender técnicas de costura o bordado, ya sea como distracción, para vincularse con otras personas, o como un motivo para crear algo distinto y salir adelante. “Si uno pone este tipo de herramientas a disposición, puede ayudar mucho” , asegura.

Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

El certamen Emprendedora del Sol no es nuevo para la zondina. Al respecto cuenta: “Es la tercera vez que me presento. Me presenté los últimos dos años seguidos, y no quedaba. Este año no iba a aspirar, pero como lo había hecho antes me decidí, en parte porque mis hijas me incentivaron para que me presentara”.

Sin duda, Jani es un ejemplo de perseverancia. Si uno realmente lucha por lo que quiere, las puertas se terminan abriendo. Sin embargo, por las experiencias de años anteriores, no esperaba ser elegida en esta oportunidad, por lo que cuando mencionaron el nombre de su proyecto no pudo evitar caer en la emoción y la sorpresa.

“No caigo del todo en haber sido elegida. Todas me dicen que disfrute de este momento, y estamos preparándonos para lo que se viene. No sabemos que es, pero por lo que dicen va a ser muy bueno. Estoy con entusiasmo, preparándome, dispuesta a aprender que es lo más importante y seguir”, sostiene.

Sucede que, mientras se acerca la fecha de la FNS2026, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán brindando distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentro con las emprendedoras.

Con 53 años, para Jani el apoyo de sus hijas de 20 y 13 años, como de su marido, son más que fundamentales para compartir con orgullo su proyecto y sus creaciones. Asegura que más allá del premio, ella ya ganó, porque sin duda logró algo que viene persiguiendo hace tres años.

“Siempre quise ganar en el departamento porque mi objetivo es crear un centro de capacitación, en este caso con el oficio de costura que se adecue a los horarios de las mujeres, porque por ahí con el tema del ama de casa, que no puede a lo mejor cumplir con un horario de una escuela de oficio, en el día se puede tomar unas horas para aprender y tener los propios ingresos o crear lo que le gusta. Eso también me estímulo a presentarme”, concluyó Alejandra Atencio Ledesma.