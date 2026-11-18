El tiempo en San Juan se presentará con cielo mayormente nublado este miércoles 18 de noviembre, aunque sin pronóstico de lluvias significativas. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 28°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 16°C.

Durante la mañana, el termómetro marcará aproximadamente 19°C, con cielo mayormente nublado. El viento soplará desde el sector sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance los 28°C, con viento del sector este, a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

En tanto, durante la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 24°C. El viento volverá a soplar desde el sudeste, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que las chances de lluvia seguirán siendo reducidas.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.