Hasta este año, la Escuela Agrotécnica de Zonda no tenía una parcela propia de vid con variedades comparativas para que sus alumnos hicieran las prácticas de la materia de producción de vid. Con la colaboración de productores vitícolas de la zona, la inauguración de su primer sistema de conducción de vid en espaldera se convirtió en el hito de la muestra didáctica de fin de año de la institución.

La Escuela Los Pioneros expuso, en su muestra anual, el trabajo de todo un año en el campo

El director de la institución, Oscar López , explicó que el proyecto nació de una necesidad concreta: la escuela no contaba con los materiales ni con una parcela de variedades comparativas para las prácticas de sus alumnos de sexto año. A partir de ahí, productores de la zona colaboraron con alambres, postes y varillas de distintas especies de uva, lo que permitió armar una colección propia. El nexo con esos productores fue, según indicó López, la ingeniera Bettina Tomba, mientras que la articulación con el sector se dio a través de un ingeniero vinculado a la actividad vitivinícola que completó el esquema público-privado: se trató de José Catuco Molina, titular de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, con trayectoria en la conducción de la COVIAR y vinculado a los Centros de Desarrollo Vitícola que esa corporación sostiene junto con el INTA —dos de ellos, históricamente, en Media Agua y Caucete— para asistir a pequeños y medianos productores de uva. En la construcción del sistema de espaldera, además de los alumnos de sexto año de producción de vid, participaron los de cuarto año de instalaciones agropecuarias, en una muestra más del eje interdisciplinario que marcó a toda la jornada.

En la misma línea de proyectos productivos, la materia de industrialización presentó este año, en volúmenes todavía reducidos, una cerveza aromatizada con membrillo y un fernet, ambos elaborados por alumnos y exhibidos en uno de los estands de la muestra. López dijo que la intención es poder escalar ambas producciones el año próximo. La misma materia trabaja también con la elaboración de dulces, conservas y aceite.

Consultado por cómo resumiría esta edición de la muestra en una frase, López la calificó de "exitosa" porque logró dar más valor al trabajo interdisciplinario en cada stand: dijo que la escuela está dejando de lado el esquema de materias aisladas, para que ahora trabajen juntas entre tres y cinco materias por proyecto . Esa lógica se repitió en la huerta , donde producción de hortalizas (cuarto año) y huerta (segundo año) se articularon con matemática, química y la materia de agua y riego, y también en granja, donde se usó el guano de los animales para elaborar compost junto con la huerta. La producción de cabras de la escuela, aclaró López, es por ahora solo para venta de carne; a futuro buscan sumar cabras para producción láctea. La muestra incluyó además huevos y pollos parrilleros, y contempló puntos artísticos además de los proyectos curriculares, abierta como todos los años a todo público.

Otro de los proyectos en marcha vincula a la escuela con el INTA y la Fundación Loma Negra para la producción de plantas autóctonas. Según explicó López, el esquema es de trueque: la escuela produce las plantas y las entrega a la fundación a cambio de materiales para su propio vivero, mientras que el INTA aporta el asesoramiento técnico; además, el organismo va a colaborar para restablecer la cooperadora de la escuela a través de un estudio contable. El proyecto, aprobado a fines de 2025, está en ejecución desde este año.

El trasfondo de esa colaboración es la normativa minera provincial: las empresas que explotan canteras y yacimientos en San Juan deben presentar, dentro de su declaración de impacto ambiental, un plan de cierre y post cierre de mina que incluye, entre otras exigencias, revegetar con especies autóctonas los sectores donde la explotación llegó a su fin, para favorecer su recuperación ambiental. Ese marco es el que, según indicó López, explica el interés de una fundación vinculada a la actividad minera en sumar a la escuela como proveedora de plantines nativos.

Prácticas en el campo y un vínculo que se sostiene con lo que se produce

Los alumnos hicieron además sus prácticas profesionalizantes en fincas de la zona, entre ellas Finca Santa Sylvia, el emprendimiento vitícola pionero del Valle de Zonda conocido por sus vinos Xumek, Granaderos y Viuda Negra. A eso se sumó una práctica vinculada al municipio de Zonda: a través de un convenio, los alumnos forestaron un paseo en la Villa Cabecera del departamento.

Más allá de los proyectos nuevos, López aclaró que buena parte del sostén económico de la institución depende de lo que produce y vende, como las plantas forestales de su vivero —entre ellas aguaribay, cina-cina y acacia visco— y, desde el área de granja, huevos, pollos parrilleros y lechones.

Vecinos en la muestra: el Parque Sarmiento y el instituto que ya funciona en el edificio escolar

La muestra no se limitó a los proyectos curriculares de la escuela. También participó, con un stand propio, personal del Parque Provincial Presidente Sarmiento, ubicado muy cerca de la institución, que aprovechó la jornada para contar el trabajo que se realiza en esa área protegida. Se sumó además el Instituto Superior Técnico de Ullum, que desde este año dicta su tecnicatura dentro del propio edificio de la Agrotécnica de Zonda: con otro stand, acercó a los visitantes su oferta educativa de nivel terciario.

El stand del Parque Provincial Presidente Sarmiento, una de las dos instituciones vecinas que se sumaron a la muestra de fin de año.

López asumió como director el 13 de septiembre, en reemplazo de Sergio Murúa, quien venía conduciendo la institución. Antes de llegar a la dirección, hizo lo que describió como "todo el camino" dentro de la escuela: ingresó en 2012 como instructor, fue tomando horas, asumió como jefe de sección del área de granja hace cinco años y, desde hace dos meses y medio, está al frente de la institución.

Al acto de apertura de la muestra asistió el supervisor del área agrotécnica, junto con directivos de otras escuelas agrotécnicas de la provincia, entre ellos la directora de la Escuela Agrotécnica Sarmiento, Sandra Fernández, y referentes de la Escuela de Fruticultura y Enología y de la Escuela Los Pioneros de Rawson. López remarcó que existe buena relación entre los colegas directores, que tratan de visitarse las muestras entre sí para acompañarse y conocer el trabajo de cada institución.

Como mensaje para las familias que están en duda de si elegir una escuela técnica, López insistió en el valor del título: a diferencia de una escuela base, el título de técnico habilita para administrar una empresa agropecuaria, armar un microemprendimiento o directamente ingresar a la docencia, como hizo él mismo, egresado de una escuela agropecuaria. Contó además que la escuela recibe periódicamente visitas guiadas de jardines de infantes y escuelas primarias, organizadas por sus propios alumnos de sexto y séptimo año, que recorren con los visitantes los distintos sectores productivos del establecimiento.