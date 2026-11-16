Mesa Vitícola de San Juan: emergencia agropecuaria por heladas y crisis de precios

La Mesa Vitícola de San Juan pidió el 16 de octubre una audiencia urgente con el gobernador Marcelo Orrego, con respuesta dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación formal de la nota. Casi un mes después de vencido ese plazo y sin resolución por escrito, el Ministerio de Producción convoca para esta noche una reunión ampliada con productores de uva. De fondo, heladas sucesivas desde setiembre con daños de hasta el 100% en las variedades más tempranas, y precios de la uva no afectada por debajo del costo de producción.
El encuentro es a las 20 hs de hoy, lunes 16 de noviembre, sobre avenida Libertador San Martín, a 100 metros de la esquina con calle Pico, en el departamento San Martín. Participan el Ministerio de Producción, con la presencia confirmada del ministro Gustavo Fernández, el área de Contingencia Climática y la Agencia Calidad San Juan, y pueden sumarse los productores de uva que quieran hacerlo. El ingeniero Nicolás Yanzón, dirigente de la Mesa Vitícola, precisó que el objetivo es dar una respuesta personal a lo pedido al gobernador y al ministro, y que hasta el momento no hay respuestas escritas: solo un adelanto verbal del ministro de que se formalizarán por escrito.
Heladas sucesivas desde setiembre
La vitivinicultura sanjuanina arrastra heladas sucesivas desde la madrugada del 7 de setiembre, con mínimas de hasta 6 grados bajo cero en plena brotación de vides y frutales, y una nueva helada a comienzos de octubre que profundizó los daños hasta cerca del 90% en algunas producciones. El 16 de octubre, con las pérdidas todavía en evaluación oficial, la Mesa Vitícola estimaba entre el 80% y el 100% de daño en las variedades tempranas de la campaña 2026/2027, y alrededor del 30% en el resto. Un mes después, Yanzón ajustó esos números: 60% a 80% en pasas y uva de mesa en toda la provincia, y entre 30% y 40% en la producción de uva en general.
Precios por el piso en lo que no heló
Al daño climático se suma una crisis de rentabilidad previa: la uva se vende a valores inferiores a los de hace tres años, con costos laborales, insumos, energía y servicios en alza, en un contexto donde el producto pasó a tener precios internacionales sin que los costos locales bajen en la misma proporción. Tampoco hay condiciones comerciales claras, el productor entrega la uva sin precio definido, sin plazo de pago cierto y con cambios unilaterales en las condiciones pactadas durante esta temporada. El resultado, para Yanzón, es paradójico: las variedades que sufrieron la helada son las que sostienen precios aceptables, mientras las que no tuvieron daño climático se pagan por debajo del costo de producción, entre 200 y 330 pesos el kilo, con pagos suspendidos en distintos puntos de venta.
Nueve pedidos concretos
El petitorio del 16 de octubre tiene nueve puntos. Pide declarar de inmediato el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, convocar con urgencia a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y gestionar el reconocimiento nacional de la Ley 26.509, que exige pérdidas de al menos el 50% para la emergencia y del 80% para el desastre. Reclama poner en marcha la Ley provincial 368-A, financiamiento a tasa cero con períodos de gracia y aportes no reembolsables para las pérdidas extremas, alivios tributarios, una prórroga de un año en los vencimientos con la Agencia Calidad San Juan y la Fiduciaria San Juan, y condiciones comerciales transparentes y documentadas sobre precios y plazos de pago.
A eso se suma el reclamo de eliminación del Cargo Único Municipal (CUM) de las facturas eléctricas de los productores con riego tecnificado o extracción de agua subterránea, y del cargo fijo que pagan durante los seis meses del año en que el ciclo productivo reduce o interrumpe el uso de los equipos. El petitorio pide también una excepción a la Resolución 0489/2025 del Ministerio de Hacienda y Finanzas para el Departamento de Hidráulica y la aplicación del artículo 77 de la Ley provincial 13-A, que destina el 3% del presupuesto a esa dirección, y que todas las medidas rijan sin límite de hectáreas ni de figura jurídica, por tratarse de una crisis sectorial y no de productores puntuales.
El agua y la discusión de fondo
Hay, además, una falla estructural en el reparto del agua superficial: el 90% del caudal no llega en forma equitativa, fiable ni flexible, lo que empuja a perforar pozos o a reducir la superficie cultivada. La Mesa Vitícola atribuye ese déficit a la falta de mantenimiento y obra en la red de distribución durante los últimos tres años, y advierte que la provincia no está preparada para un agravamiento por El Niño. En lo comercial, pide al Estado un rol de árbitro imparcial, con fundamento en la ley antimonopolio, ante un mercado con pocos compradores y muchos productores, y cuestiona que el plan oficial de reconversión varietal exija nuevas inversiones a un sector descapitalizado, sin acceso a crédito ni capacidad de afrontar gastos corrientes.
El pedido se funda en los artículos 62, 106 a 108 y 114 de la Constitución provincial, que protegen el trabajo y el desarrollo económico, y en los artículos 178 y 189, sobre los deberes del Poder Ejecutivo, con antecedente en la Ley provincial 7193, de 2001, que encomendó a la entonces Comisión de Emergencia Económica proponer medidas para recomponer la rentabilidad de los sectores agropecuario, vitivinícola e industrial. Con esa respuesta formal todavía pendiente, la Mesa Vitícola, que preside Pablo Martín, llega esta noche a la reunión ampliada con el Ministerio de Producción a buscar, al menos de palabra, las primeras definiciones.