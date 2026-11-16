Mesa Vitícola de San Juan: emergencia agropecuaria por heladas y crisis de precios

Con daños de hasta el 100% por heladas desde setiembre y precios por debajo del costo en lo no afectado, el sector pide declarar la emergencia agropecuaria.

La Mesa Vitícola de San Juan pidió el 16 de octubre una audiencia urgente con el gobernador Marcelo Orrego, con respuesta dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación formal de la nota. Casi un mes después de vencido ese plazo y sin resolución por escrito, el Ministerio de Producción convoca para esta noche una reunión ampliada con productores de uva. De fondo, heladas sucesivas desde setiembre con daños de hasta el 100% en las variedades más tempranas, y precios de la uva no afectada por debajo del costo de producción.

El encuentro es a las 20 hs de hoy, lunes 16 de noviembre, sobre avenida Libertador San Martín, a 100 metros de la esquina con calle Pico, en el departamento San Martín. Participan el Ministerio de Producción, con la presencia confirmada del ministro Gustavo Fernández, el área de Contingencia Climática y la Agencia Calidad San Juan, y pueden sumarse los productores de uva que quieran hacerlo. El ingeniero Nicolás Yanzón, dirigente de la Mesa Vitícola, precisó que el objetivo es dar una respuesta personal a lo pedido al gobernador y al ministro, y que hasta el momento no hay respuestas escritas: solo un adelanto verbal del ministro de que se formalizarán por escrito.

Heladas sucesivas desde setiembre La vitivinicultura sanjuanina arrastra heladas sucesivas desde la madrugada del 7 de setiembre, con mínimas de hasta 6 grados bajo cero en plena brotación de vides y frutales, y una nueva helada a comienzos de octubre que profundizó los daños hasta cerca del 90% en algunas producciones. El 16 de octubre, con las pérdidas todavía en evaluación oficial, la Mesa Vitícola estimaba entre el 80% y el 100% de daño en las variedades tempranas de la campaña 2026/2027, y alrededor del 30% en el resto. Un mes después, Yanzón ajustó esos números: 60% a 80% en pasas y uva de mesa en toda la provincia, y entre 30% y 40% en la producción de uva en general.

Precios por el piso en lo que no heló Al daño climático se suma una crisis de rentabilidad previa: la uva se vende a valores inferiores a los de hace tres años, con costos laborales, insumos, energía y servicios en alza, en un contexto donde el producto pasó a tener precios internacionales sin que los costos locales bajen en la misma proporción. Tampoco hay condiciones comerciales claras, el productor entrega la uva sin precio definido, sin plazo de pago cierto y con cambios unilaterales en las condiciones pactadas durante esta temporada. El resultado, para Yanzón, es paradójico: las variedades que sufrieron la helada son las que sostienen precios aceptables, mientras las que no tuvieron daño climático se pagan por debajo del costo de producción, entre 200 y 330 pesos el kilo, con pagos suspendidos en distintos puntos de venta.

Nueve pedidos concretos El petitorio del 16 de octubre tiene nueve puntos. Pide declarar de inmediato el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, convocar con urgencia a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y gestionar el reconocimiento nacional de la Ley 26.509, que exige pérdidas de al menos el 50% para la emergencia y del 80% para el desastre. Reclama poner en marcha la Ley provincial 368-A, financiamiento a tasa cero con períodos de gracia y aportes no reembolsables para las pérdidas extremas, alivios tributarios, una prórroga de un año en los vencimientos con la Agencia Calidad San Juan y la Fiduciaria San Juan, y condiciones comerciales transparentes y documentadas sobre precios y plazos de pago.