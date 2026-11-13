San Juan cerró la Campaña 2026 de Fiscalización de Semillas con más de 1.000 hectáreas relevadas

San Juan cerró la Campaña 2026 de Fiscalización de Semillas con 440 registros analizados sobre 1.023 hectáreas consignadas, repartidas en cultivos de cebolla, bunching y zanahoria. La tarea se realizó en los 19 departamentos de la provincia y dejó un dato que llama la atención: 102 de esos registros, casi uno de cada cuatro, quedaron clasificados como no conformes tras las inspecciones a campo.

Las observaciones que explican esa proporción incluyen bajas de cultivo no comunicadas por los productores, ausencia del cultivo declarado en el lote, diferencias de superficie entre lo declarado y lo relevado, y errores en la ubicación georreferenciada de los lotes, entre otras situaciones que la autoridad de control considera que requieren una revisión particular caso por caso.

El operativo estuvo a cargo del Área de Fiscalización de Semillas del INSEMI (Instituto Hortícola Semillero), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, dentro del Ministerio de Producción provincial. El instituto aplica la Ley Provincial de Semillas N° 1036-L (ex Ley N° 8050), que regula la actividad de los productores semilleros sanjuaninos y que, según coberturas previas de este suplemento, es la única legislación provincial de este tipo vigente en el país.

La fiscalización permite verificar la identidad varietal de cada lote, las condiciones de aislamiento entre cultivos —clave para evitar la polinización cruzada entre variedades— y la información declarada por los productores, en una actividad que San Juan desarrolla bajo condiciones agroclimáticas de clima seco y baja humedad que son reconocidas en el sector como una ventaja comparativa para la producción de semillas hortícolas.

La cebolla fue, una vez más, el cultivo con mayor peso dentro de la campaña: concentró 384 registros y 892,77 hectáreas declaradas, equivalentes a cerca del 87% de la superficie total relevada. Le siguió el bunching, una aliácea de manojo, con 32 declaraciones y 74,3 hectáreas, y la zanahoria, con 24 registros y 55,75 hectáreas.

San Juan es reconocida como la principal provincia productora y exportadora de semilla de cebolla del país, una posición que sostiene desde hace más de una década gracias a la combinación de condiciones climáticas favorables, trazabilidad genética y la articulación entre el sector público y los productores privados agrupados en entidades como la Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas (Asprosem) y la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (Fecoagro).

Pocito, Sarmiento y Rawson, los departamentos con más registros

En cuanto a la distribución territorial, Pocito encabezó la cantidad de registros fiscalizados, con 80, seguido por Sarmiento, con 77, y Rawson, con 60. Entre los tres departamentos reúnen prácticamente la mitad de los 440 registros de toda la campaña. También se relevó actividad semillera en 25 de Mayo, San Martín, 9 de Julio, Angaco y Caucete, entre otros departamentos del territorio provincial.

A partir de los resultados obtenidos, desde el Área de Fiscalización se plantea continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, mejorar la actualización de los registros de productores y lotes, unificar criterios de inspección entre los equipos técnicos y promover una comunicación más fluida con los productores, de manera que las bajas o modificaciones en los cultivos declarados se informen con mayor anticipación.

El cierre de la Campaña 2026 funciona, de este modo, como un insumo para evaluar el trabajo realizado durante el año y planificar las próximas acciones de control, en una actividad que la provincia posiciona como uno de los pilares de su desarrollo agroindustrial.