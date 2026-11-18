Con las altas temperaturas empezando a sentirse con fuerza en la provincia, los fanáticos del helado tienen una cita imperdible. En el marco de una nueva edición —la décima— de la Noche de las Heladerías, diversos comercios de San Juan confirmaron su adhesión a la tradicional promoción de 2x1 en cuartos de kilo, una iniciativa que año tras año convoca a familias y grupos de amigos a recorrer los locales más emblemáticos de la ciudad.
La propuesta permite comprar un pote de un cuarto de kilo y llevar otro exactamente igual sin cargo, ideal para combinar sabores clásicos con las nuevas creaciones de temporada. Además del atractivo descuento, varios de los establecimientos adheridos incorporaron en sus vitrinas el nuevo sabor de edición limitada desarrollado especialmente para celebrar los diez años de esta movida gastronómica a nivel nacional.
Local por local: cuáles participan y en qué horarios
Para evitar sorpresas en el mostrador, es clave tener en cuenta que no todos los comercios manejan la misma franja horaria ni las mismas condiciones de pago. A continuación, el detalle completo de las heladerías sanjuaninas que se suman a la jornada:
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Biscuí: Aplicará el 2x1 en cuartos de kilo en la franja de 18:00 a 00:00. La promoción estará vigente en sus tres sucursales de la provincia.
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Portho: Se suma al 2x1 en cuartos de kilo de 18:00 a 00:00. Como extra para quienes quieran extender el festejo dulce, la firma adelantó que el viernes 20 ofrecerá un 2x1 en brownie entre las 15:00 y las 22:00.
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Aguamelón: Participa de la iniciativa ofreciendo dos cuartos de kilo al precio de uno durante la jornada promocional.
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Del Parque: Tendrá disponible el 2x1 en cuartos de kilo de 18:00 a 00:00 en todas sus sucursales habilitadas.
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Grido: La sucursal ubicada frente a la Plaza Joroba confirmó su adhesión con 2x1 en cuartos de kilo en el horario de 18:00 a 00:00.
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Las Malvinas: A diferencia del resto, ofrecerá el 2x1 en cuartos de kilo durante toda la jornada. Como condición excluyente, aclararon que el beneficio aplica únicamente para pagos en efectivo.
Recomendaciones para disfrutar la jornada
Debido a la alta demanda que suele registrarse a partir de las 18:00, especialmente en los locales céntricos y en las zonas de mayor circulación gastronómica, se recomienda acudir con tiempo y consultar previamente en cada sucursal los medios de pago aceptados y la disponibilidad de sabores especiales, ya que el stock promocional suele agotarse rápido hacia la medianoche.