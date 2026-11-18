Esta noche los fanáticos de los helados tienen un día especial.

Se viene “La noche de las heladerías”, el mapa de los locales adheridos en San Juan

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Con las altas temperaturas empezando a sentirse con fuerza en la provincia, los fanáticos del helado tienen una cita imperdible. En el marco de una nueva edición —la décima— de la Noche de las Heladerías, diversos comercios de San Juan confirmaron su adhesión a la tradicional promoción de 2x1 en cuartos de kilo, una iniciativa que año tras año convoca a familias y grupos de amigos a recorrer los locales más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta permite comprar un pote de un cuarto de kilo y llevar otro exactamente igual sin cargo, ideal para combinar sabores clásicos con las nuevas creaciones de temporada. Además del atractivo descuento, varios de los establecimientos adheridos incorporaron en sus vitrinas el nuevo sabor de edición limitada desarrollado especialmente para celebrar los diez años de esta movida gastronómica a nivel nacional.

Local por local: cuáles participan y en qué horarios Para evitar sorpresas en el mostrador, es clave tener en cuenta que no todos los comercios manejan la misma franja horaria ni las mismas condiciones de pago. A continuación, el detalle completo de las heladerías sanjuaninas que se suman a la jornada: