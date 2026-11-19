Con la cuenta regresiva en marcha para la FNS 2026 , San Juan vuelve a sumar un atractivo recreativo a su agenda. Con el auspicio de DIARIO DE CUYO y Fundación Andesmar , regresa el bus turístico descapotable de dos pisos, una propuesta que combina el paseo urbano para vecinos y visitantes con el traslado oficial de las Emprendedoras del Sol hacia el predio ferial.

La unidad pertenece a la empresa City Tour , integrante del grupo Andesmar y reconocida por operar circuitos turísticos en plazas clave del país como Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. Tras el éxito alcanzado en la edición anterior, donde más de 60 personas disfrutaron de la experiencia a cielo abierto, la iniciativa redobla la apuesta este año con el objetivo de consolidar un producto turístico citadino de primer nivel en tierra sanjuanina.

El atractivo del bus radica en su diseño abierto en el nivel superior, que permite apreciar la arquitectura, las arboledas y los puntos neurálgicos de la Capital desde una perspectiva diferente.

Gastón Funes , desarrollador de emprendimientos turísticos y atractivos del grupo Andesmar, destacó el entusiasmo por regresar a la provincia en el marco de la celebración máxima de los sanjuaninos:

"La verdad, la experiencia de llegar con el bus turístico a San Juan en el marco de la Fiesta Nacional del Sol fue muy positiva. En ese entonces estuvimos analizando junto al Gobierno provincial y a los municipios la posibilidad de que el bus opere de manera permanente en San Juan, y eso aún está en proyecto, ya que consideramos que es una plaza muy interesante para desarrollar este servicio turístico."

En ese sentido, Funes subrayó que esta nueva visita funciona también como una instancia clave para seguir midiendo el pulso del público local y el turismo receptivo: "Por eso está bueno seguir sondeando el lugar y volvemos a llegar con el bus en el marco de la fiesta. Vamos a poder mostrar nuevamente esta modalidad de conocer la ciudad, un atractivo turístico citadino que complementa muy bien la oferta cultural y natural que ya tiene la provincia".

Las Emprendedoras rumbo a la FNS 2026

Más allá de los circuitos recreativos abiertos al público, el bus cumplirá un rol protagónico dentro del cronograma oficial de la FNS 2026. Durante las jornadas del viernes 20 y sábado 21 de noviembre, la movilidad será la encargada de trasladar a las candidatas a Emprendedora Nacional del Sol desde el centro capitalino hasta el Estadio del Bicentenario, epicentro de los espectáculos y la gran elección.

De este modo, los sanjuaninos podrán salir a las calles a saludar y acompañar a las representantes departamentales en la previa de cada noche. Si bien la organización aún ultima los detalles finos del itinerario oficial, desde la empresa adelantaron que se están probando diversos trazados con la intención de que el recorrido atraviese los principales puntos de interés y arterias céntricas antes de enfilar hacia el sur para el ingreso al predio.

Cronograma de actividades y paseos gratuitos

Para quienes deseen vivir la experiencia de subirse al bus descapotable habrá paseos totalmente gratuitos (en las próximas horas se terminará de definir y anunciar la modalidad de inscripción para reservar lugares).

El cronograma previsto para la estadía del bus en San Juan se divide de la siguiente manera:

Jueves 19 de noviembre (a las 18 aproximadamente): arribo de la unidad a San Juan para realizar su primera aparición pública y exhibición.

arribo de la unidad a San Juan para realizar su primera aparición pública y exhibición. Viernes 20 de noviembre: inicio de la actividad turística con salidas programadas durante la mañana y un par de turnos por la tarde. Al caer la tarde, el bus quedará afectado al traslado oficial de las Emprendedoras del Sol rumbo al Estadio del Bicentenario.

inicio de la actividad turística con salidas programadas durante la mañana y un par de turnos por la tarde. Al caer la tarde, el bus quedará afectado al traslado oficial de las Emprendedoras del Sol rumbo al Estadio del Bicentenario. Sábado 21 de noviembre: se repetirá el esquema de paseos gratuitos en horarios matutinos y vespertinos para el público general, culminando nuevamente con la caravana de las candidatas hacia el predio de la fiesta en la noche decisiva.

Con esta propuesta impulsada junto a DIARIO DE CUYO, la Fiesta Nacional del Sol vuelve a integrar el espíritu festivo del predio con el movimiento turístico de la ciudad, ofreciendo una postal distinta y una oportunidad ideal para que locales y visitantes redescubran San Juan desde lo alto.