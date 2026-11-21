La Fiesta Nacional del Sol volvió a convertirse en un punto de encuentro para los sanjuaninos y también en una vidriera para mostrar el presente y el futuro de la provincia. En ese escenario, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, pasó por el stand de DIARIO DE CUYO y compartió sus sensaciones sobre esta nueva edición, en una visita que combinó recuerdos familiares, balance de la celebración y una mirada sobre el papel estratégico de la minería en la economía provincial.

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Perea destacó especialmente el carácter familiar que recuperó la fiesta y trazó un paralelismo con aquellas ediciones que se realizaban en el Parque de Mayo, cuando los sanjuaninos concurrían con sus familias. "Hace unos años que ha vuelto a ser la fiesta que era cuando éramos pequeños, en la cual íbamos con la familia al Parque de Mayo", recordó.

El funcionario contó que, como tantos otros visitantes, llegó acompañado por su familia para recorrer los stands, disfrutar de la gastronomía y presenciar los espectáculos. En ese sentido, calificó de "hermosa" la puesta en escena y valoró la presencia de las distintas operadoras mineras, que montaron espacios de gran despliegue dentro del predio.

Pero para el ministro la celebración también representa una oportunidad que va más allá del entretenimiento. Perea puso en valor la articulación entre el sector público y el privado, una impronta que, según explicó, el gobernador Marcelo Orrego buscó imprimirle a la fiesta desde el comienzo de su gestión.

La intención, sostuvo, es preservar la identidad cultural del evento y, al mismo tiempo, mostrar "el San Juan del presente y el San Juan del futuro". Para eso, destacó las rondas de negocios, en las que participaron más de 400 empresas, y el FNS Forum, que tuvo como complemento un encuentro minero especialmente orientado a las nuevas generaciones.

Uno de los puntos que más resaltó fue la participación de alrededor de 800 jóvenes de entre 18 años en el after forum minero. Para Perea, ese interés demuestra que la actividad comienza a ser mirada desde una perspectiva más amplia y que sus oportunidades no están reservadas exclusivamente a determinadas profesiones.

"La minería no es solamente para un grupo, la minería es identidad de San Juan. La minería de San Juan es política de Estado y no es solamente para ingenieros, geólogos, abogados o cualquier otra profesión", afirmó.

En esa línea, explicó que se trata de una industria transversal que demanda trabajadores de distintos oficios, profesiones y servicios. Por eso, consideró que la Fiesta Nacional del Sol funciona como una plataforma para acercar la actividad a quienes, en los próximos años, podrían incorporarse a su desarrollo.

Al analizar el lugar que ocupa la actividad minera en la economía provincial, Perea defendió la estrategia del Gobierno de convertirla en uno de los principales motores del crecimiento, aunque aclaró que el objetivo no es que se desarrolle de manera aislada.

"Nosotros entendimos y comprendimos que debía ser la locomotora, no tratándola como un fin en sí mismo, sino como una llave que nos ayude a los sanjuaninos a desarrollar el resto de los sectores productivos", sostuvo.

En ese esquema, mencionó al agro, el turismo y las demás actividades económicas como sectores que pueden beneficiarse del impulso minero. La metáfora que utilizó fue la de una locomotora que empuja al resto de los vagones, una definición que sintetiza la apuesta productiva de la administración provincial.

Sin embargo, el ministro también puso el acento en la responsabilidad que implica administrar los recursos naturales y acompañar el crecimiento de la industria. Recordó que San Juan cuenta con yacimientos de clase mundial y planteó que tanto el Estado como las empresas deben estar a la altura de ese potencial.

"Tenemos que ser consecuentes con nuestra naturaleza y, sobre todo, cuidarla, respetarla y respetar nuestras comunidades, que son las que alojan nuestros queridos yacimientos de la provincia", remarcó.