La reglamentación de la Ley de Desarrollo Minero Local está cada vez más cerca. El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea , confirmó que el Gobierno provincial trabaja para completar ese proceso antes de que termine 2026 y aseguró que, una vez reglamentada, la normativa tendrá aplicación inmediata .

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Perea reconoció que la reglamentación es uno de los temas que genera mayor interés entre los actores de la industria y remarcó que el objetivo oficial es que la legislación no sea simplemente una herramienta administrativa, sino que tenga resultados concretos y perdure en el tiempo.

"Nosotros no queremos una herramienta normal, sino que queremos una herramienta de clase mundial y que funcione. Las cosas deben funcionar", sostuvo el ministro . En ese sentido, planteó que la normativa debe trascender a las gestiones de Gobierno y permitir que futuras administraciones puedan introducir mejoras sin perder los objetivos iniciales.

El funcionario recordó que, cuando se avanzó con la sanción de la ley, se había establecido un plazo de 60 días para su reglamentación y ratificó que el compromiso es cumplirlo dentro del año. "Dentro de este año esa ley va a ser reglamentada y va a empezar su aplicación inmediata", afirmó.

Durante su exposición, Perea también puso en valor el acuerdo firmado con la empresa Vicuña , que posteriormente fue ratificado por la Legislatura provincial. El entendimiento contempla un aporte de 250 millones de dólares , al que consideró una señal de confianza de la compañía en San Juan y en las condiciones para desarrollar nuevos proyectos.

"Una señal absoluta de confianza de la empresa en nuestra provincia", expresó el ministro, quien manifestó su expectativa de que ese antecedente permita continuar avanzando con otras compañías del sector.

En su análisis sobre el escenario minero provincial, Perea destacó que San Juan se ubica como la segunda provincia con mayor empleo directo del país y que registra el crecimiento interanual más alto entre los distintos distritos mineros argentinos.

La evaluación ambiental pasó de 180 a 30 días

Otro de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con los cambios implementados en los procedimientos de evaluación ambiental. El ministro señaló que, antes de asumir la actual gestión, uno de los obstáculos identificados para atraer inversiones era la demora en los trámites vinculados a los estudios de impacto ambiental.

Según detalló, históricamente esos procedimientos podían extenderse durante 180 días o más, incluso en los escenarios más favorables. Sin embargo, aseguró que actualmente las evaluaciones se resuelven en aproximadamente 30 días, una reducción significativa en los tiempos administrativos.

Ante las críticas que plantean que acelerar los procesos podría significar una flexibilización de los controles, Perea fue contundente: "Yo le digo que no es bajar la vara, sino que es ser eficiente y pensar y crear procesos óptimos".

El funcionario atribuyó los resultados al trabajo conjunto entre el Gobierno y los equipos técnicos, además de la participación de las empresas operadoras, que transmitieron sus principales dificultades y necesidades.

"Creo que ese cambio no lo hizo una persona, tampoco lo hizo una empresa. Se absorbió información de las preocupaciones que tenía cada una de las operadoras y detrás mío había un gran equipo que se sentó a participar", explicó.