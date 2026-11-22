En el Día de la Música, el cantante destacó al "público cantor" de la provincia, celebró su reencuentro con Diego Torres y defendió tocar en vivo.

Andrés Calamaro agradeció su paso por la Fiesta del Sol, con un texto y fotos

En el Día de la Música, este domingo 22 de noviembre, Andrés Calamaro agradeció públicamente su paso por la Fiesta Nacional del Sol en San Juan con un mensaje en sus redes. "Muchas gracias Fiesta Nacional del Sol, provincia de San Juan. Buenas más sensaciones anoche y arriba del escenario, arriba el publico cantor", expresó el artista tras su concierto.

En su escrito, que acompañó con diferentes imágenes, destacó también su coincidencia en la grilla con un colega muy cercano, la otra figura de la jornada. "Gracias asimismo por provocar otro encuentro con mi querido Diego Torres, salud porque nos seguimos encontrando para cantar", tipeó.

Una de las postales que compartió Andrés Calamaro de la Fiesta del Sol Su gratitud llegó horas después de presentarse como uno de los números centrales de la segunda velada en Pocito, que lo recibió luego de tres años de ausencia en la provincia, con un estadio colmado que resistió las ráfagas de viento y coreó sus hits. Allí, el cantante repasó los clásicos de su repertorio y explicó por qué la charla con el público sería acotada: 'Seré breve porque es un festival y a la 1 de la madrugada está programado mi hermano Diego Torres. No es que estoy retraído', dijo.

Bajada de línea en el Día de la Música Ya en el plano más reflexivo de su comunicado, "El Salmón" vinculó su historia con la efeméride musical (Santa Cecilia, Patrona de la música y los músicos, que se celebra hoy 22 de noviembre) y defendió la esencia de la interpretación en vivo.

Otra de las fotos que "El Salmón" subió a sus redes "Arriba la banda que somos todos, mis compañeros todos, los artistas musicales en el escenario y servidor estrenando una Gibson anoche. No descarto que hoy se celebre el día del músico o, en su versión inclusiva y aumentada, el día de la música. A ellos, a todos y a nosotros. Ya somos distintos grados de veteranos, los que ya llevamos un tiempo en esto intentamos merecer cada noche este status que nos honra", se explayó el artista. " Personalmente creo en “gustar y ofender´como la fusión del átomo rockero, tocar y cantar 100 % en vivo distingue al rock n roll y el blues según nos recuerda el ilustre visitante Ron Wood", agregó Calamaro, para entonces despedirse con un "Gracias provincia, gracias compañeros , gracias totales a todos. De mil amores".