Para Silvia Álvarez cualquier objeto puede convertirse en una obra de arte si se le da una segunda oportunidad. Un cartón, un papel de diario o algún material que otros consideran descartable o basura pueden ser el comienzo de una nueva pieza digna de colección. Así, lo que empezó como una actividad para entretenerse fue tomando forma con el tiempo y se transformó en ReciclArte , una propuesta de artesanías realizadas íntegramente con materiales reciclados.

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Vecina de Santa Lucía, Silvia lleva toda la vida haciendo manualidades, según calcula. Primero comenzó con pequeños animalitos de papel y, poco a poco, amplió sus creaciones hasta incorporar diferentes materiales y técnicas. Hoy realiza piezas que combinan paciencia, imaginación y muchas horas de dedicación.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, contó que crear es mucho más que una actividad manual. Comenzó como un espacio personal que le permite desconectarse de las preocupaciones cotidianas. "Todo lo que veo me parece fantástico y pienso que eso va a ser una obra de arte. A mí, por lo menos, me saca los nervios y me encanta hacerlo" , expresó orgullosa. Y agregó: "Son horas de alegría y de paz".

El interés de Silvia por las manualidades tuvo sus inicios de la mano de la televisión. “Comenzó con Utilísima. Vi un chico haciendo una vaca con papel maché. Me animé a probar y lo primero que hice fue una jirafa. Después pasé por elefantes, cebras y así fue creciendo”.

El nombre ReciclArte llegó cuando decidió comenzar a participar en ferias y necesitó identificar sus trabajos. La elección fue una síntesis de su manera de crear: reciclar y transformar.

Una actividad que nació en casa y llegó a las ferias

La acumulación de materiales y creaciones en su vivienda fue uno de los motivos que la llevó a buscar espacios para mostrar y vender sus trabajos. Según contó entre risas, su marido más de una oportunidad le recriminaba que su casa fuera una “recicladora”, por lo que comenzó a participar en distintas ferias.

Durante un tiempo estuvo presente en encuentros de artesanos, incluida la Feria de Santa Lucía, y también llegó a la Feria Internacional de las Artesanías. Sin embargo, reconoce que sostener esa participación implica un esfuerzo importante, especialmente por el traslado de las piezas y los materiales. "Soy grande, cargar el vehículo, descargarlo todos los domingos y ganar muy poco... casi no se vende nada ", explicó al detallar que su participación no es constante.

Crear por placer, más allá de las ventas

Silvia se define como ama de casa y aclara que ReciclArte nunca fue una actividad de la que pretendiera vivir. Su principal motivación está en el disfrute de crear y en el bienestar que encuentra durante el proceso.

Por eso, aunque continúa participando en algunas ferias, reconoce que las ventas no siempre responden a sus expectativas y que posiblemente esté transitando sus últimas experiencias en esos espacios. "Yo no vivo de esto. Jamás voy a vivir porque no es una cosa de primera necesidad. Siempre se vende menos, poco, no lo que uno pretende", señaló.

Aun así, sus ganas de transformar materiales siguen presentes. Cada objeto que encuentra puede despertar una idea y convertirse en el punto de partida de una nueva creación artística.

Quienes quieran conocer sus trabajos o consultar por alguna creación pueden buscar a Silvia a través de Instagram en @reciclarte.22