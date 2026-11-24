Lo que comenzó después de una oración y en medio de una situación económica compleja terminó convirtiéndose en un proyecto familiar con proyecciones a crecer. A fines de enero, Evelyn Maestro y su esposo decidieron buscar una alternativa para generar ingresos y encontraron en la elaboración de jabones artesanales una posibilidad. Sin experiencia previa, pero con muchas ganas de aprender, comenzaron a investigar, experimentar y probar distintas fórmulas hasta conseguir sus primeros productos.

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Hoy, bajo el nombre de Evelyn Jabones Artesanales, la propuesta va mucho más allá de los jabones sólidos que dieron origen a la iniciativa. Desde su casa en Alto de Sierra, Santa Lucía, la pareja también incursiona en los jabones líquidos, perfumes textiles, difusores ambientales y para autos, además de body splash y proyectan continuar por los perfumes personales.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Evelyn contó que el inicio estuvo marcado por la necesidad de encontrar una salida económica. "Esto fue después de una oración, literalmente, porque, como todos, estamos bastante endeudados. Estábamos haciendo todo y no había forma" , recordó.

Los primeros pasos estuvieron dedicados exclusivamente a los jabones sólidos. Sin embargo, la curiosidad y las ganas de ampliar la producción llevaron a la pareja a experimentar con nuevas preparaciones. Después de varias pruebas, lograron desarrollar una fórmula para los jabones líquidos y comenzaron a pensar en otros productos. "Le digo a mi marido: 'Che, ¿si hacemos difusores para autos, perfumes textiles y body splash?'. Para su cumpleaños le regalé un perfume personal hecho por mí y quedó buenísimo. Me preguntó si lo había hecho yo y ahí empezamos los dos" , relató.

Para aprender las técnicas, Evelyn recurrió a distintas fuentes de información. Buscó material en internet, consultó páginas especializadas y se acercó a cursos y libros sobre elaboración artesanal. Sin embargo, reconoce que buena parte del aprendizaje llegó con la práctica.

"Fue mucho prueba y error. También nos ayudaron familiares y amigos, que compraban y probaban los productos", explicó.

En ese proceso, hubo una experiencia personal que terminó de convencerla de la importancia de lo que estaban haciendo. Evelyn contó que desde hacía tiempo tenía problemas en la piel, especialmente en las manos, que durante los inviernos sufrían lastimaduras al punto de impedirle incluso entrar en contacto con el agua. Con el uso de los jabones que elaboraba, comenzó a notar cambios. Según relató, durante el último año dejó de atravesar esos episodios y también observó mejoras en algunas manchas que tenía en la piel.

"Empecé a notar la diferencia. Fue un antes y un después. También se me fueron manchas que tenía en la piel. Sinceramente, no podía creer lo que veía", contó. La experiencia reforzó su interés por seguir perfeccionando las fórmulas y ampliar la variedad de productos.

El próximo paso, tener un taller propio para una elaboración ampliada

Aunque la posibilidad de incorporar cremas y avanzar hacia una línea más amplia de cosmética natural está entre los deseos de Evelyn, por ahora la prioridad es mejorar las condiciones de producción.

La pareja proyecta construir un taller específico en un terreno que tienen en su casa de Alto de Sierra. La idea es contar con mesas de trabajo cómodas y espacios adecuados para cada etapa de elaboración.

Mientras avanzan con ese objetivo, Evelyn y su esposo continúan produciendo y sumando propuestas. Lo que nació como una alternativa frente a las dificultades económicas se convirtió, en pocos meses, en una actividad compartida que también les permitió descubrir nuevas habilidades.

Quienes quieran conocer los productos o realizar pedidos pueden comunicarse por WhatsApp al 2645145553, o en el perfil de Instagram @evelyn.jabones.artesanales. Desde allí se pueden consultar las distintas variedades y las opciones disponibles.